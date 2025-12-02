El papa León XIV comparte sus reflexiones sobre el cónclave, la espiritualidad y sus futuros viajes

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — El papa León XIV compartió el martes por primera vez lo que pensaba cuando los votos comenzaron a favorecerle en el cónclave que lo eligió, diciendo que se resignó a lo inevitable y dejó el resto en manos de Dios.

“Respiré hondo. Dije ‘Aquí vamos, Señor. Tú estás a cargo y tú guías el camino’”, dijo León a los periodistas durante una amplia conferencia de prensa a bordo del avión que lo llevó de regreso de su primer viaje como papa a Turquía y Líbano.

El pontífice respondió preguntas durante media hora, contestando con facilidad en inglés, español e italiano sobre distintos temas de la iglesia y de las noticias internacionales. Dio indicios de haber sostenido discusiones tras bambalinas sobre Hezbollah e Israel en Líbano, instó al diálogo en lugar de amenazas militares de Estados Unidos sobre Venezuela y habló sobre sus esperados futuros viajes a África y América del Sur, entre otros temas.

Pero fueron sus comentarios sobre el cónclave y su curva de aprendizaje papal los que arrojaron nueva luz sobre León como persona y lo que lo motiva. Después de mostrarse tímido con los medios al inicio de su pontificado, sus respuestas mostraron que ahora se siente mucho más cómodo, presta mucha atención a lo que se informa sobre él y tiene un buen sentido del humor al respecto.

Se le preguntó qué pensaba cuando vio una gran multitud de personas en uno de sus eventos en Líbano, donde parecía que la magnitud lo había tomado por sorpresa. Indicó que no necesariamente fue así.

“Mi rostro es muy expresivo, pero a menudo me divierte cómo los periodistas interpretan mi cara”, dijo. “Es interesante. A veces obtengo ideas realmente geniales de todos ustedes porque piensan que pueden leer mi mente o mi rostro”.

“No siempre aciertan”, agregó, provocando risas.

Una espiritualidad que deja todo en manos de Dios

El pontífice afirmó que leer sobre su espiritualidad sería más instructivo para entender lo que está pensando. Además de San Agustín, el teólogo del siglo V que inspiró su orden religiosa y es el padre de la iglesia al que cita con más frecuencia, León recomendó un libro, “La práctica de la presencia de Dios”, de un fraile carmelita del siglo XVII, el Hermano Lorenzo.

“Describe, por decirlo así, un tipo de oración y espiritualidad donde uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que el Señor lo guíe. Si quieren saber algo sobre mí, esa ha sido mi espiritualidad durante muchos años”, dijo.

“En medio de grandes desafíos —vivir en Perú durante años de terrorismo, ser llamado a servir en lugares donde nunca pensé que sería llamado a servir— confío en Dios”, expresó.

Eso fue cierto en el cónclave de mayo, dijo, cuando el excardenal Robert Prevost fue elegido en un cuarto escrutinio, sorprendentemente rápido, en el segundo día de votación. Según los cardenales que participaron, ya estaba claro en el tercer escrutinio de esa mañana que los votos lo favorecían y que sería elegido el primer papa estadounidense de la historia.

“Me resigné al hecho cuando vi cómo iban las cosas y dije ‘Esto podría ser una realidad’”, comentó.

Hablando con un periodista que está a punto de jubilarse, el papa dijo que él también tenía planes distintos para su futuro.

“Hace solo uno o dos años, yo también pensaba en retirarme algún día”, dijo. “Aparentemente, tú has recibido ese don. Algunos de nosotros continuaremos trabajando”.

En Líbano, León tuvo un adelanto de lo que es ser un papa en el camino, y dijo que el entusiasmo de los jóvenes católicos fue “inspirador”.

“Pienso en mi interior, ‘Estas personas están aquí porque quieren ver al papa’. Pero me digo a mí mismo, ‘Están aquí porque quieren ver a Jesucristo y quieren ver a un mensajero de paz’”, expresó. “El simple hecho de escuchar su entusiasmo y oír su respuesta a ese mensaje —ese entusiasmo— es algo que me parece inspirador”.

“Solo espero nunca cansarme de apreciar todo lo que muestran todos estos jóvenes”, dijo.

Sobre temas internacionales urgentes

— León instó a Estados Unidos a buscar el diálogo e incluso ejercer presión económica sobre los líderes de Venezuela para lograr sus objetivos, en lugar de lanzar amenazas de acción militar.

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian, a veces con cierta frecuencia”, señaló. “Creo que es mejor buscar formas de diálogo, tal vez presión —incluida la presión económica— pero buscando otras formas de cambio, si eso es lo que Estados Unidos quiere hacer”.

— León dijo que espera hacer su segundo viaje como papa a África el próximo año, visitando varios países, pero especialmente Argelia, debido a su importante papel en las relaciones cristiano-musulmanas y su significado para San Agustín, quien inspiró su orden religiosa.

— León también dijo que espera visitar tres países de América Latina en 2026 o 2027: Argentina, Uruguay y Perú, donde vivió durante dos décadas como misionero. Argentina especialmente ha esperado una visita papal debido a que el papa Francisco nunca volvió a casa después de su elección en 2013.

