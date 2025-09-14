El papa León XIV cumple 70 años y da gracias a Dios, a sus padres y a quienes rezaron por él

ROMA (AP) — El papa León XIV celebró su 70 cumpleaños el domingo dando las gracias a Dios, a sus padres y a todos aquellos que rezaron por él.

León vio enormes pancartas de "Feliz cumpleaños", globos y carteles de felicitación que sostenían los fieles reunidos en la plaza de San Pedro para su tradicional bendición del mediodía.

"Mis queridos, parece que saben que hoy he cumplido 70 años", dijo León entre vítores. "Agradezco al Señor, a mis padres y a todos aquellos que me recordaron en sus oraciones".

Más tarde el domingo, León pasaría la tarde de su cumpleaños presidiendo un servicio de oración ecuménico en honor a los mártires del siglo XXI.

Cuando fue elegido el pasado mayo a los 69 años, Robert Prevost se convirtió en el papa más joven desde 1978, cuando Karol Wojtyla fue elegido como el papa Juan Pablo II a los 58 años.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.