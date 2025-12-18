El papa León XIV denuncia la aplicación de la IA en el ámbito militar

El papa León XIV denunció la carrera hacia la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar, viendo en la "delegación a las máquinas un espiral destructivo", con motivo de su primer mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, publicado el jueves.

"Constatamos hasta qué punto los avances tecnológicos y la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar radicalizaron la dimensión trágica de los conflictos armados", lamentó el papa estadounidense-peruano, que en varias ocasiones abogó por un uso ético de la IA desde su elección en mayo.

"Se asiste incluso a un proceso de desresponsabilización de los dirigentes políticos y militares, debido a la creciente 'delegación' a las máquinas de las decisiones relativas a la vida y la muerte de las personas humanas", añadió, viendo en ello un "espiral destructivo sin precedentes".

Drones autónomos, sistemas antimisiles dotados de algoritmos predictivos… En los últimos años, varios Estados aprovecharon el desarrollo de la IA para automatizar la vigilancia, la ciberdefensa y sus sistemas de armamento, lo que plantea interrogantes sobre posibles derivas éticas.

Al evocar "un gran sentimiento de impotencia ante el curso de los acontecimientos cada vez más incierto", el papa también rechazó cualquier utilización de la religión con fines políticos.

"Lamentablemente es cada vez más común en el panorama contemporáneo introducir palabras de la fe en el combate político, bendecir el nacionalismo y justificar religiosamente la violencia y la lucha armada", denunció.

Para el sumo pontífice la carrera mundial armamentística con fines preventivos es una "lógica antagonista que contribuye a la desestabilización del planeta, que se vuelve cada día más dramática e imprevisible".

Denuncia en particular la disuasión nuclear y el aumento exponencial del gasto militar.

Celebrada cada 1 de enero por la Iglesia católica desde 1968, la Jornada Mundial de la Paz es la ocasión para que el papa publique un mensaje que llama a los fieles y a los responsables políticos a promover la paz y la justicia.