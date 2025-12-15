El Papa León XIV dice "basta" a las "formas de violencia antisemita" tras la "masacre terrorista" de Sídney

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - El Papa León XIV ha dicho "basta" a las "formas de violencia antisemita", tras el ataque terrorista perpetrado este domingo por al menos dos asaltantes en la playa australiana de Bondi, en Sídney (Australia), durante una celebración del comienzo de la festividad judía de Janucá, que ha dejado al menos 15 personas muertas y 42 heridas. "Oremos juntos por los que sufren a causa de la guerra y la violencia. En particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista perpetrada ayer en Sídney contra la comunidad hebrea. ¡Basta con estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones", ha pedido el Pontífice. Así se ha pronunciado León XIV, este lunes, durante una audiencia en el Vaticano con las delegaciones de los donantes del pesebre del Aula Pablo VI y del árbol y el pesebre de la plaza de San Pedro. Asimismo, ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social 'X', pidiendo por las víctimas del atentado.