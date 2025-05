El papa León XIV es tenista. Tsitsipas estaría encantado de jugar con él

ROMA (AP) — Era apropiado que cuando el papa León XIV fue elegido, el Abierto de Italia de tenis se disputaba justo al lado del Vaticano.

Porque el tenis es el deporte que le gusta jugar al primer papa estadounidense.

"Me considero bastante aficionado al tenis", afirmó León, el misionero agustino nacido en Chicago, Robert Prevost, en una entrevista de 2023 con la Orden de los Agustinos después de asumir el poderoso Dicasterio para los Obispos del Vaticano tras años como misionero en Perú.

"Desde que dejé Perú he tenido pocas ocasiones para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha", añadió León. "Aunque este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora".

Aunque el clima mediterráneo en Roma hace del tenis un deporte al aire libre durante todo el año y hay canchas por toda la capital, es probable que León tenga aún menos tiempo para jugar ahora que es el papa.

Pero el profesional griego Stefanos Tsitsipas, quien ha llegado ser el número tres del mundial, dijo que estaría feliz de pelotear con León si encuentra el tiempo.

"¿Por qué no?" comentó Tsitsipas cuando fue preguntado por The Associated Press después de ganar su partido de segunda ronda el viernes. "Siento que figuras como esta tal vez puedan enseñar cosas a los humanos. ... Me siento afortunado de haber estado aquí cuando eso fue anunciado".

Cuando León fue elegido y luego presentado en el Vaticano el jueves, se estaban jugando partidos de primera ronda de tenis en el Foro Itálico.

Una imagen de León se mostró en el marcador del Campo Centrale durante un cambio de lado en la victoria de Jacob Fearnley sobre Fabio Fognini. Y en las paredes exteriores del estadio, una pantalla gigante estaba sintonizada en un canal de noticias que cubría el anuncio del nuevo papa.

El hermano de León dijo que el nuevo papa también es fanático de los Medias Blancas de Chicago, el equipo del béisbol de las Grandes Ligas.