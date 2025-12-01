El papa León XIV impulsa un mensaje de paz en su segundo día en Líbano

Por Joshua McElwee

BEIRUT, 1 dic (Reuters) -

El papa León XIV se reunirá el lunes con diversos líderes religiosos de Líbano, a quienes se espera que inste a no huir del país a pesar de los años de conflicto, parálisis política y crisis económica que han provocado oleadas migratorias.

León, el primer papa estadounidense, visitará la comunidad cristiana de Líbano antes de mantener un diálogo interreligioso con miembros de las comunidades musulmana suní, musulmana chií y drusa en Líbano, así como con trabajadores migrantes.

El papa, que se encuentra en el país en lo que ha descrito como una misión de paz, instó el domingo a los líderes políticos libaneses a perseverar en los esfuerzos de paz a pesar de enfrentarse a una situación regional "muy compleja, conflictiva e incierta".

León, de 70 años, visita Líbano hasta el martes en la segunda etapa de su primer viaje al extranjero, que comenzó en Turquía.

VISITA DEL PAPA "AUMENTA NUESTRA

El lunes tiene un apretado itinerario. Visitará la tumba de San Chárbel, un santo católico venerado en toda la región.

La multitud se congregó allí a primera hora del lunes para recibirle, llevando paraguas para protegerse de la lluvia y ululando mientras su convoy se acercaba al son de las campanas de la iglesia.

"Esperábamos con impaciencia la visita del papa porque nos ha devuelto la esperanza. Ha venido a confirmarnos que lo que estamos viviendo no será siempre así", dijo el reverendo Toni Elias, sacerdote maronita de Rmeich, ciudad cristiana cercana a la frontera israelí.

"Y creemos que trae consigo el mensaje de paz, que realmente necesitamos."

EL PAPA VISITARÁ EL LUGAR DE LA EXPLOSIÓN DEL PUERTO

Líbano, que cuenta con la mayor proporción de cristianos de Oriente Próximo, se ha visto sacudido por los efectos del conflicto de Gaza, cuando Israel y el grupo miliciano libanés musulmán chií Hezbolá entraron en guerra, que culminó con una devastadora ofensiva israelí.

El país, que acoge a 1 millón de refugiados sirios y palestinos, también lucha por salir de una grave crisis económica tras décadas de gasto derrochador que hicieron caer la economía en picado a finales de 2019.

León será el anfitrión de una reunión con jóvenes, en la que se espera que les inste a trabajar por la paz en un país que sigue siendo golpeado por bombardeos israelíes casi diarios.

Israel afirma que sus continuos ataques desde el acuerdo de alto el fuego del año pasado son para impedir que Hezbolá restablezca sus capacidades militares y suponga una nueva amenaza para las comunidades del norte de Israel.

Su agenda incluye una oración en el lugar donde en 2020 se produjo una explosión química en el puerto de Beirut que causó 200 muertos y daños por valor de miles de millones.

También presidirá una misa al aire libre en el paseo marítimo de Beirut y visitará un hospital psiquiátrico, uno de los pocos centros de salud mental del Líbano, donde sus cuidadores y residentes esperan con impaciencia su llegada. (Información de Joshua McElwee; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)