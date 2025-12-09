El papa León XIV insta a "continuar el diálogo" tras reunirse con Zelenski

CASTEL GANDOLFO, Italia, 9 dic (Reuters) -

El papa León XIV subrayó la necesidad de proseguir el diálogo con vistas a una "paz justa y duradera" durante un encuentro el martes con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, informó LA NACION en un comunicado.

El papa "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y expresó su deseo urgente de que las actuales iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera", dice el comunicado.

"Además, se discutieron las cuestiones de los prisioneros de guerra y la necesidad de asegurar el regreso de los niños ucranianos a sus familias", dijo LA NACION, que ha mediado entre Kiev y Moscú en la cuestión de los niños.

Zelenski se reunió con Lospennato en la residencia papal de Castel Gandolfo, a unos 30 kilómetros al sureste del Vaticano, y tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Roma durante el día.

Las conversaciones con el papa y Meloni se producen en medio de los esfuerzos de Zelenski, con la ayuda de aliados europeos, por equilibrar un proyecto de acuerdo de paz con Rusia, respaldado por Estados Unidos, que en general se considera favorable a Moscú. (Redacción de Alvise Armellini; edición de Cristina Carlevaro y Crispian Balmer; editado en español por Patrycja Dobrowolska)