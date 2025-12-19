El papa León XIV nombra a nuevo líder de la Iglesia Católica de Londres

LONDRES/CIUDAD DEL VATICANO, 19 dic (Reuters) - El papa León XIV nombró el viernes a monseñor Richard Moth nuevo arzobispo de Westminster, líder de la Iglesia católica en Londres y la figura católica más prominente de Inglaterra y Gales.

Moth sustituirá al cardenal Vincent Nichols, que ocupó el cargo durante 16 años y que el mes pasado cumplió 80 años, la edad de jubilación obligatoria para los obispos católicos.

Moth, de 67 años, nació en Zambia pero se trasladó a Inglaterra a una edad temprana. Llevaba desde 2015 al frente de la diócesis de Arundel y Brighton, en el sur de Inglaterra, y antes era el obispo católico encargado de atender a las fuerzas armadas británicas.

"Es una plataforma mucho más grande, y eso va a ser bastante único, y lo estoy deseando", dijo Moth a periodistas.

El nombramiento se anuncia un día después de que León sacudió a la cúpula de la Iglesia estadounidense, sustituyendo al cardenal Timothy Dolan como arzobispo de Nueva York.

Moth tomará posesión de su nuevo cargo el 14 de febrero, informó la diócesis de Westminster en un comunicado. Nichols permanecerá como líder en el ínterin.

Moth toma el timón en un momento en que el catolicismo está ganando terreno, especialmente entre los fieles más jóvenes.

Un informe de la Sociedad Bíblica/YouGov de este año encontró que los católicos ahora superan a los anglicanos entre los asistentes a la iglesia de 18 a 34 años en Inglaterra y Gales, con un 41% que se identifica como católico, en comparación con el 20% que dice ser anglicano, revirtiendo los niveles de 2018.

El nombramiento del viernes coincide además con un acercamiento entre Roma y Londres, marcado por la oración conjunta del rey Carlos y el papa León XIV en la Capilla Sixtina del Vaticano este año, en el primer culto conjunto de un monarca inglés y un pontífice católico en casi cinco siglos. (Reporte de Muvija M y Joshua McElwee. Editado en español por Ricardo Figueroa)