El papa León XIV ofrece mensaje de unidad para la Iglesia al comenzar oficialmente su pontificado

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV se comprometió el domingo a trabajar por la unidad en una Iglesia católica y un mundo polarizados, ofreciendo un mensaje de sanación durante una misa inaugural en la plaza de san Pedro ante unos 200.000 peregrinos, presidentes, patriarcas y miembros de la realeza.

Inició oficialmente su pontificado con su primer recorrido en papamóvil por la plaza, un rito de paso que se ha convertido en sinónimo del alcance global del papado y su atractivo mediático.

El misionero agustino de 69 años sonrió y saludó desde la parte trasera del vehículo a personas que ondeaban banderas de Estados Unidos, Perú y otras naciones, y se detuvo para bendecir a algunos bebés en la multitud.

Durante la misa, pareció emocionarse cuando le colocaron los dos potentes símbolos del papado: la estola de lana de cordero sobre sus hombros y el anillo del pescador en su dedo, como si el peso de la responsabilidad de liderar la Iglesia de 1.400 millones de personas acabara de abatirse sobre él.

Giró su mano para mirar el anillo y luego juntó sus manos frente a él en oración.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, uno de los últimos funcionarios extranjeros en ver al papa Francisco antes de su muerte, encabezaba la delegación estadounidense para rendir homenaje a León XIV, nacido en Chicago. Vance visitó la tumba de Francisco al llegar a Roma el sábado por la noche.

El tema del papado de León XIV

En su homilía, León XIV dijo que quería ser un servidor para los fieles a través de las dos dimensiones del papado: amor y unidad, para que la Iglesia pudiera ser una fuerza de paz en el mundo.

"Me gustaría que nuestro primer gran deseo sea una Iglesia unida, un signo de unidad y comunión, que se convierta en un fermento para un mundo reconciliado", dijo. "En este tiempo nuestro, todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, el prejuicio, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la Tierra y margina a los más pobres".

Sus palabras resonaron con algunas de las prioridades clave de Francisco, pero su llamado a la unidad fue significativo, dada la polarización en la Iglesia católica en los Estados Unidos y otros lugares.

El radical pontificado de 12 años de Francisco, que enfatizó el cuidado de los pobres y marginados y el rechazo al sistema económico capitalista, a menudo alienó a los conservadores que pedían un nuevo papa que pudiera pacificar las divisiones. La elección de León el 8 de mayo, después de un cónclave notablemente rápido de 24 horas, parece haber complacido a los católicos conservadores que parecen apreciar su estilo más disciplinado, tradicional y su formación agustiniana, enfatizando las verdades fundamentales de la doctrina católica.

León reforzó ese mensaje al usar la capa roja formal del papado, o mozzetta, para recibir a Vance y las delegaciones gubernamentales oficiales después de la misa. Francisco evitó muchas de las formalidades del papado como parte de su estilo sencillo, pero el regreso de León a la vestimenta tradicional ha complacido a los conservadores y tradicionalistas, que respiraron aliviados cuando salió al balcón el 8 de mayo con la capa roja.

León, sin embargo, rompió el protocolo cuando dio un abrazo a su hermano mayor, Louis Prevost, quien se autodenomina simpatizante de las ideas de Trump, en la basílica cuando él y su esposa se acercaron a saludar al papa.

"Construyamos una Iglesia fundada en el amor de Dios, un signo de unidad, una Iglesia misionera que abre sus brazos al mundo, proclama la palabra, se deja inquietar por la historia y se convierte en un fermento de armonía para la humanidad", dijo León.

Seguridad estricta y protocolo

Un estricto protocolo diplomático dictó los arreglos de asientos en su misa inaugural. Tanto Estados Unidos como Perú tuvieron asientos en primera fila gracias a la doble ciudadanía de León. Vance, un converso católico que se enfrentó con Francisco por los planes de deportación masiva de migrantes del gobierno de Trump, iba acompañado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegó a Roma con anticipación para intentar avanzar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, es una de alrededor de una docena de jefes de Estado que asisten, así como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Rusia había planeado enviar a su ministra de cultura, pero fue representada por su embajador, según reportes.

El protocolo diplomático también dictó el código de vestimenta: mientras que la mayoría vestía de negro, el puñado de reinas y princesas católicas —Charlene de Mónaco y Letizia de España, entre otras— vestían de blanco en un privilegio especial que se les permite. Tres docenas de otras iglesias cristianas del mundo enviaron sus propias delegaciones, la comunidad judía tenía una delegación de 13 miembros, la mitad de ellos rabinos. Otros representantes lideraban delegaciones budistas, musulmanas, zoroastrianas, hindúes, sij y jainistas.

La seguridad era estricta, como lo fue para el funeral de Francisco el 26 de abril, que atrajo a unas 250.000 personas. El Vaticano dijo que 200.000 se congregaron el domingo en la plaza y las calles, parques y plazas circundantes, donde se instalaron pantallas de televisión gigantes y baños portátiles.

Al final de la misa, León expresó su esperanza de negociaciones para lograr una "paz justa y duradera" en Ucrania y ofreció oraciones por el pueblo de Gaza, niños, familias y ancianos que se ven "reducidos al hambre", dijo. León no mencionó a los rehenes tomados por Hamás desde el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, como solía hacer Francisco al orar por Gaza.

Zelenskyy, quien posteriormente tuvo una audiencia formal con León en el Vaticano, y luego se reunió con Vance y Rubio en la residencia de Estados Unidos en Roma. En un mensaje difundido en la red social X, Zelenskyy dijo que enfatizó la necesidad de un "alto el fuego completo e incondicional lo antes posible" y de presión diplomática sobre Rusia “hasta que estén dispuestos a detener la guerra”.

Los estadounidenses celebran

Susan Hanssen, una profesora nacida en Chicago que acaba de llegar a Roma para enseñar, dijo que pensaba que la homilía de unidad de León resonaría en Estados Unidos y más allá. "Creo que inspirará", dijo después de la misa. "Lo que particularmente me encantó fue la frase, unidad dentro de la doctrina de la fe, y luego en el amor".

El seminarista estadounidense Ethan Menning, de 21 años, de Omaha, Nebraska, se envolvió en una bandera estadounidense, comprada en una parada de camiones en Iowa, para celebrar.

"Roma siempre se sintió como el hogar para un católico, pero ahora venir aquí y ver a uno de los nuestros en el trono de Pedro... casi hace que Jesús mismo sea más accesible", dijo.

Los dos símbolos del papado entregados a León fueron la estola de lana de cordero, conocida como palio, y el anillo del pescador. El palio, drapeado sobre sus hombros, simboliza al pastor llevando a su rebaño como el papa lleva a los fieles. El anillo, que se convierte en el sello oficial de Leo, rememora el llamado de Jesús al apóstol Pedro para lanzar sus redes de pesca.

Gregory y Susan Hudak, quienes vivieron durante 40 años en el área de Chicago, se encontraron en Roma después de reservar un viaje en febrero, con solo una leve esperanza de quizá vislumbrar al papa. Ver pasar el papamóvil frente a ellos, con León a bordo, fue incluso mejor que ver jugar a Michael Jordan, dijo Gary Hudak, quien fue monaguillo y llevaba un sombrero de los Bears de Chicago.

"En un principio, la única esperanza que tenía al venir aquí era ver el interior de la capilla Sixtina", dijo. "Ver al papa no estaba programado, era una esperanza remota. Y esto fue un tesoro, simple como eso".

