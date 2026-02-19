El papa León XIV pasará el 4 de julio en Lampedusa, Italia, zona conocida por la llegada de inmigrantes

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 19 feb (Reuters) - El papa León XIV, el primer líder estadounidense de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pasará las fiestas del Día de la Independencia de Estados Unidos de este año visitando una isla italiana conocida por ser el primer puerto de escala para los migrantes que navegan desde el norte de África hacia Europa.

El Sumo Pontífice visitará Lampedusa el 4 de julio, anunció el Vaticano el jueves, como parte de una serie de visitas que realizará este verano boreal a ciudades de toda Italia.

Lampedusa se encuentra en el Mediterráneo, entre Túnez, Malta y la isla italiana de Sicilia. La visita a Lampedusa tendrá lugar el día en que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia.

León XIV, originario de Chicago, ha pedido una "profunda reflexión" sobre la forma en que se trata a los migrantes en Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump.

A principios de este mes, el Vaticano desmintió los informes de que el Santo Padre podría viajar a Estados Unidos para las celebraciones de este año, y la oficina de prensa dijo: "el Papa no irá a Estados Unidos en 2026".

Lampedusa es uno de los destinos de una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, donde muchas personas desembarcan tras cruzar el Mediterráneo, a menudo en simples barcos de pesca o botes improvisados.

La isla fue visitada por el difunto papa Francisco en 2013, en su primera visita como Sumo Pontífice fuera de Roma.

En un mensaje de video enviado a la isla en septiembre, León XIV había mencionado su deseo de visitarla y había agradecido a las organizaciones locales que ofrecen ayuda a los migrantes que llegan.

Dijo que los voluntarios de la isla "han mostrado (...) la sonrisa y la atención de un rostro humano a personas que han sobrevivido a un desesperado viaje de esperanza".

Entre los otros viajes anunciados por el Vaticano el jueves, el Santo Padre visitará las ciudades de Pompeya, Nápoles y Acerra en mayo, Pavía en junio, y Asís y Rímini en agosto. (Reporte de Joshua McElwee. Edición de Alexandra Hudson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)