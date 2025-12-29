El Papa León XIV, Persona del Año 2025, según enciclopedia Treccani

"Parsimonioso en su presencia y palabras", como recuerda el Libro del Año Treccani 2025, León XIV optó por matizar su imagen, reducir su impacto, equilibrar sus posiciones y audiencias, evitando con paciencia los intentos de ubicarlo en la derecha o la izquierda, tanto política como teológicamente.

Enciclopedia Treccani es el nombre con el que se conoce comúnmente a la Enciclopedia Italiana de las ciencias, las letras y las artes (abreviada también en Enciclopedia Italiana).

La primera edición, que empezó a publicarse en 1929, y los ocho apéndices posteriores de la enciclopedia, fueron preparados por el Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fundado en Roma, el 18 de febrero de 1925 por Giovanni Treccani y Giovanni Gentile.

La Enciclopedia Treccani ha sido probablemente el mayor proyecto italiano de investigación cultural. León XIV, el primer papa estadounidense, el primer misionero moderno y el primer hijo de la orden a la que perteneció Martín Lutero, está aplicando las habilidades de liderazgo perfeccionadas durante su larga misión en Perú, sostiene la enciclopedia italiana.

Ahora, como pontífice, se encuentra operando en un mundo donde las potencias que aspiran a "volver a ser grandes" exigen que otros se retraigan en la conciencia de sus derechos. En este escenario marcado por desafíos globales sin precedentes e interconectados, el nuevo Papa está llamado a priorizar una agenda compleja, con nudos que desenredar o cortar, a lo largo de un camino de decisiones selectivas, respuestas mesuradas y aplazamientos meditados, que no promete un consenso fácil ni inmediato para un pontificado comprometido con la promoción de una paz "desarmada y desarmante".

El Libro Treccani del Año 2025 recorre 365 días marcados por la guerra, las tensiones económicas y sociales, así como por sorprendentes acontecimientos históricos, actuales y culturales: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la elección del Papa León XIV, el tercer año del gobierno de Giorgia Meloni y, en general, el papel de Europa en un panorama global que busca nuevos equilibrios y alianzas, la entrega de los Premios Nobel y los principales festivales de arte, música y cine.

En su vigésimo sexta edición, el Libro del Año destaca momentos clave de un año marcado también por importantes aniversarios históricos y culturales: desde el octogésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el centenario del Istituto della Enciclopedia Italiana, celebrado en presencia del Presidente de la República.

El panorama se completa con descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas, en primer lugar la inteligencia artificial, cuyo desarrollo alimenta acaloradas rivalidades geopolíticas y plantea nuevos dilemas éticos. Una historia cautivadora, con 600 páginas, 1169 noticias en profundidad, 108 artículos de autores de renombre, 95 recuadros editoriales, 81 gráficos y mapas, y 446 imágenes.

"Hemos buscado relatar un año difícil con exhaustividad y un análisis profundo", observa el director Marcello Sorgi, "gracias a la sólida base profesional de la Enciclopedia Treccani y a una red de colaboradores externos cualificados que garantizan una perspectiva amplia y rigurosa sobre un presente muy complejo. Hemos identificado a la Iglesia del Papa León XIV como un nuevo actor importante en la escena internacional, de ahí la decisión de nombrarlo Personaje del Año".

"El año 2025 estará marcado por otros acontecimientos importantes, como el reinado de Donald Trump, con el vaivén de los aranceles y las negociaciones que llevaron a la tregua en Oriente Medio; Europa lidiando con el ascenso del canciller alemán Friedrich Merz; la crisis francesa; y el cambio de rumbo en el Reino Unido de Keir Starmer. Sin olvidar a Italia, que ha hecho sentir su presencia en casos sensibles como el de la periodista Cecilia Sala", sentencia Sorgi.

(ANSA).