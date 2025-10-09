El papa León XIV pide a los medios de comunicación que no se "vendan" por la caza de clics

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 9 oct (Reuters) - El papa León XIV instó el jueves a las agencias de noticias de todo el mundo a no traicionar nunca su deber de decir la verdad, a no centrarse en artículos por la caza de clics y a tener cuidado al utilizar herramientas de inteligencia artificial en sus informaciones.

"Es necesario liberar la comunicación de la contaminación cognitiva que la corrompe, de la competencia desleal, de la degradación del llamado click bait", dijo el Santo Padre. "Por favor: ¡nunca malvendan su autoridad!".

"Pueden actuar como una barrera contra aquellos que, a través del antiguo arte de la mentira, buscan crear divisiones para gobernar dividiendo", dijo el Sumo Pontífice a periodistas que asistían a una conferencia celebrada por Minds International, una organización sin ánimo de lucro que incluye a Reuters y otras agencias de noticias.

León XIV, el primer Papa estadounidense, también agradeció a los periodistas su labor informativa en Ucrania y Gaza y reiteró su llamamiento a la liberación de los reporteros que han sido encarcelados por hacer su trabajo.

"Cada día hay reporteros que arriesgan personalmente su vida para que la gente pueda saber cómo están las cosas", dijo el Santo Padre. "Si hoy sabemos lo que ha sucedido en Gaza, en Ucrania y en todas las demás tierras ensangrentadas por las bombas, se lo debemos en buena parte".

Sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, León XIV pidió a los periodistas que luchen contra la información "basura" y ayuden a la gente a reconocer la realidad de la ficción.

"No estamos destinados a vivir en un mundo en el que la verdad ya no se distinga de la ficción", dijo el Papa.

"La inteligencia artificial está cambiando el modo en que nos informamos y comunicamos, pero ¿quién la guía y con qué fines?", preguntó el Sumo Pontífice. "Debemos vigilar para que la tecnología no sustituya al hombre", agregó. (Reporte de Joshua McElwee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)