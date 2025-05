El papa León XIV pide paz en Ucrania, tregua en Gaza y liberación de rehenes en su mensaje dominical

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV pidió una paz justa y duradera en Ucrania y un cese al fuego inmediato en Gaza con liberación de rehenes y entrega de ayuda humanitaria, en su primera bendición dominical como pontífice.

"¡Nunca más la guerra!" expresó Leo desde la logia de la basílica de San Pedro.

Recordando el final de la II Guerra Mundial hace 80 años, Leo citó al papa Francisco al denunciar la cantidad de conflictos que asolan el mundo hoy en día, diciendo que era una "tercera guerra mundial a pedazos".

Leo también recordó que el domingo era el Día de la Madre en muchos países y deseó a todas las madres, "incluyendo a aquellas en el cielo", un Feliz Día de la Madre.

La multitud, llena de bandas de música que estaban en la ciudad para un fin de semana especial de Jubileo, estalló en vítores y música mientras las campanas de la basílica de San Pedro repicaban.

El papa había celebrado una misa privada cerca de la tumba de San Pedro. El Vaticano informó que el papa estuvo acompañado por el jefe de su orden agustiniana, el reverendo Alejandro Moral Antón. La misa tuvo lugar en las grutas debajo de San Pedro, el lugar de entierro tradicional de San Pedro, el apóstol que se considera el primer papa.

La zona, que normalmente está abierta al público, también contiene las tumbas de papas anteriores, incluido el papa Benedicto XVI.

León rezó el sábado ante la tumba del papa Francisco, ubicada al otro lado de la ciudad en la basílica de Santa María la Mayor.

El misionero de 69 años, nacido en Chicago, fue elegido como el 267mo papa el jueves, siendo el primer papa estadounidense. Se presentó al mundo desde la misma logia, ofreciendo un mensaje de paz y unidad.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.