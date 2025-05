El papa León XIV pide paz en Ucrania y Gaza, dice que “nunca más la guerra”

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV pidió una paz justa y duradera en Ucrania y un cese al fuego inmediato en Gaza con liberación de rehenes y entrega de ayuda humanitaria, en su primera bendición dominical como pontífice.

"¡Nunca más la guerra!" expresó León desde la logia de la basílica de San Pedro.

"También me dirijo a las grandes potencias del mundo repitiendo el llamado siempre presente 'nunca más la guerra'", dijo el papa desde la logia de la basílica de San Pedro.

Fue la primera vez que León regresó a la logia desde que apareció por primera vez ante el mundo el jueves por la noche tras su histórica elección como papa, el primero de los Estados Unidos. Entonces también ofreció un mensaje de paz.

Leo retomó la tradición papal de ofrecer una bendición al mediodía, pero con varias novedades. Mientras que sus predecesores se asomaban a la ventana del estudio del Palacio Apostólico, al lado de la plaza, León fue al mismo centro de la plaza y al corazón de la basílica.

También ofreció una novedad al cantar la oración Regina Caeli, una oración en latín que se dice durante la temporada de Pascua y que normalmente, los papas anteriores sólo recitaban.

Llevaba la sencilla sotana blanca del papado, no la capa roja formal que usó el jueves por la noche, y volvió a usar su cruz pectoral de plata. El juves por la noche utilizó una más ornamentada que contiene las reliquias de San Agustín y su madre, Santa Mónica, que le había sido dada por su orden religiosa agustiniana.

Recordando el final de la II Guerra Mundial hace 80 años, León citó al papa Francisco al denunciar la cantidad de conflictos que asolan el mundo hoy en día, diciendo que era una "tercera guerra mundial a pedazos".

"Llevo en mi corazón los sufrimientos del amado pueblo ucraniano", dijo. "Que se haga todo lo posible para lograr una paz genuina, justa y duradera lo antes posible".

Pidió la liberación de los prisioneros de guerra y el regreso de los niños ucranianos a sus familias, y dio la bienvenida al cese al fuego entre India y Pakistán.

También pidió un cese al fuego inmediato en Gaza, y que se proporcionase alivio humanitario a la "agotada población civil y que todos los rehenes sean liberados".

Leo también recordó que el domingo era el Día de la Madre en muchos países y deseó a todas las madres, "incluyendo a aquellas en el cielo", un Feliz Día de la Madre.

La multitud, llena de bandas de música que estaban en la ciudad para un fin de semana especial de Jubileo, estalló en vítores y música mientras las campanas de la basílica de San Pedro repicaban. Las autoridades italianas estimaron que había unas 100.000 personas en la plaza.

El papa había celebrado una misa privada cerca de la tumba de San Pedro. El Vaticano informó que el papa estuvo acompañado por el jefe de su orden agustiniana, el reverendo Alejandro Moral Antón. La misa tuvo lugar en las grutas debajo de San Pedro, el lugar de entierro tradicional de San Pedro, el apóstol que se considera el primer papa.

La zona, que normalmente está abierta al público, también contiene las tumbas de papas anteriores, incluido el papa Benedicto XVI.

León rezó el sábado ante la tumba del papa Francisco, ubicada al otro lado de la ciudad en la basílica de Santa María la Mayor.

El misionero de 69 años, nacido en Chicago, fue elegido como el 267mo papa el jueves tras la muerte de Francisco el 21 de abril.

___

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.