El papa León XIV pide "valor" a quienes trabajan para avanzar en plan de paz para Gaza

El Papa León XIV pidió el domingo "valor" a quienes están trabajando en el plan de paz para Gaza, mientras líderes mundiales se preparan para asistir el lunes a una cumbre sobre el fin del conflicto.

"El acuerdo para iniciar el proceso de paz ha dado una chispa de esperanza en la Tierra Santa", dijo el pontífice nacido en Estados Unidos al finalizar la oración del Ángelus del domingo.

"Animo a las partes involucradas a continuar valientemente en el camino hacia una paz justa y duradera que respete las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino", afirmó.

El presidente estadounidense Donald Trump y el egipcio Abdel Fattah al Sisi presidirán el lunes una cumbre en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij que tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Los líderes internacionales discutirán la implementación de la primera fase de un alto el fuego, dos años después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó una contraofensiva de Israel que mató a más de 67.000 palestinos.

"Dos años de conflicto han dejado muerte y destrucción por todas partes, especialmente en los corazones de aquellos que han perdido brutalmente a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, todo", dijo el Papa.

También pidió a Dios que ayude a "lograr lo que ahora parece humanamente imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecerle la esperanza de la reconciliación".

El Papa también habló de su "dolor" tras las noticias de "nuevos y violentos ataques que han golpeado varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, causando la muerte de personas inocentes, incluidos niños".

"Mi corazón está con la población que sufre, que ha vivido en angustia y privaciones durante años", afirmó, y pidió una vez más "el fin de la violencia".

Kiev dice que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión de Rusia a Ucrania se han estancado en los últimos meses, en parte porque la atención global se ha desplazado a la guerra en Gaza.

El sábado, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski instó a Trump a negociar la paz en Ucrania como en "Oriente Medio", diciendo que si el presidente de Estados Unidos podía detener "una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia".

