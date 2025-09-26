El papa León XIV realiza su primer nombramiento clave

El papa León XIV nombró el viernes al arzobispo y jurista italiano Filippo Iannone para sustituirlo al frente de un departamento clave del Vaticano, el Dicasterio para los Obispos, su primer nombramiento importante dentro de la curia romana.

Desde su elección el 8 de mayo, el pontífice estadounidense -que también tiene la nacionalidad peruana- ha mostrado una gran moderación, evitando hasta ahora los nombramientos a puestos importantes de la curia, el gobierno central de la Santa Sede.

León XIV anunció que nombró "prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina" a monseñor Filippo Iannone y que asumirá el cargo el próximo 15 de octubre de 2025.

Con este anuncio, León XIV da prioridad al Dicasterio para los Obispos, el departamento encargado de examinar los nombramientos de obispos en todo el mundo que él mismo dirigía antes de ser elegido papa.

Iannone, de 67 años, es un discreto prelado originario de Nápoles que actualmente ejerce como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, el órgano encargado de interpretar las leyes de la Iglesia.

León XIV, cuyas declaraciones mesuradas y estilo sobrio contrastan con su predecesor, el papa argentino Francisco, debería proceder en los próximos meses a otros nombramientos.

cmk/cf/sba/hgs/an