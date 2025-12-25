El papa León XIV recuerda el sufrimiento de Gaza en su primera homilía navideña y pide paz

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Durante su primera homilía de Navidad el jueves, el papa León XIV recordó a las personas de Gaza "expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío" y dijo que los numerosos conflictos del mundo solo pueden silenciarse a través del diálogo.

León dirigió la misa del día de Navidad desde el altar central bajo la balaustrada de la basílica de San Pedro, adornada con guirnaldas florales y racimos de poinsettias rojas. Flores blancas se colocaron a los pies de una estatua de María, madre de Jesús, cuyo nacimiento se celebra el día de Navidad.

Recordando que Dios se hizo carne a través del nacimiento de Jesús en un pesebre en Belén, León comparó la palabra de Dios con "una tienda frágil entre nosotros".

"¿Cómo entonces no pensar en las tiendas en Gaza, expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío; y en tantos otros refugiados y desplazados en todos los continentes, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras propias ciudades?", expresó León.

El pontífice también recordó la fragilidad de "poblaciones indefensas, puestas a prueba por tantas guerras", y de "jóvenes obligados a tomar las armas, que en las líneas del frente sienten el sinsentido de lo que se les pide, y las falsedades que llenan los discursos pomposos de quienes los envían a la muerte".

León subrayó que la paz sólo puede surgir a través del diálogo.

"Habrá paz cuando nuestros monólogos se interrumpan y, enriquecidos por la escucha, nos arrodillemos ante la humanidad del otro", manifestó.

Miles de personas llenaron la basílica para la primera misa del día de Navidad del papa, levantando sus celulares para capturar imágenes de la procesión de apertura.

Más tarde, León tenía previsto ofrecer el tradicional mensaje de Navidad desde una logia con vista a la plaza de San Pedro, donde los fieles se reunían bajo una lluvia constante. La bendición "Urbi et Orbi" —"a la ciudad y al mundo" en latín— sirve como un resumen de las desgracias que enfrenta el mundo este año.

Esta temporada navideña marca el cierre de las celebraciones del Año Santo, que concluirán el 6 de enero, la festividad católica de la Epifanía que conmemora la visita de los tres reyes magos al niño Jesús en Belén.

Barry informó desde Milán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.