El papa León XIV regresa a las redes sociales con un mensaje de paz

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV ha tomado el control de las cuentas oficiales de redes sociales del Vaticano y en su primera publicación en Instagram el martes repitió las primeras palabras que dijo al mundo como papa: "¡La paz esté con todos ustedes!".

La publicación realizada desde la cuenta de @Pontifex contenía algunas de las fotografías que han documentado los primeros días del primer papa estadounidense en la historia.

El Vaticano informó que estaba archivando las publicaciones del papado de 12 años del papa Francisco. En la red social X, la nueva cuenta no parecía estar activa el martes.

El Vaticano lanzó la cuenta @Pontifex en 2012 durante el pontificado del papa Benedicto XVI. Ahora está disponible en una variedad de nueve idiomas: inglés, español, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, árabe y latín, y cuenta con un total de 52 millones de seguidores.

Los papas anteriores no enviaban realmente las publicaciones, las cuales eran curadas por el Vaticano.

El ex cardenal Robert Prevost ocasionalmente publicaba en X en una cuenta iniciada en 2011. Había estado inactiva desde julio de 2023, pero volvió a la vida a principios de este año para compartir críticas a las políticas migratorias del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y comentarios del vicepresidente JD Vance.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.