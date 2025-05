El papa León XIV visita la sede de su orden agustiniana

ROMA (AP) — El papa León XIV se reunió el martes con miembros de su orden religiosa agustiniana, en una visita a la sede de la congregación cerca de la plaza de San Pedro.

León fue visto al salir de un Volkswagen Tiguan negro en la entrada del Agostinianum, el instituto pontificio que también sirve como residencia y sede en Roma de la Orden de San Agustín.

El paradigma de la orden, que incluye una espiritualidad contemplativa, vida comunitaria y servicio a los demás, se remonta al siglo V con san Agustín de Hipona, una de las mayores figuras teológicas y devocionales del cristianismo primitivo.

El exreverendo Robert Prevost, el primer papa estadounidense de la historia, fue elegido dos veces superior de la orden, que se formó en el siglo XIII como una comunidad de frailes mendicantes, dedicados a la pobreza, el servicio y la evangelización.

Desde su elección el 8 de mayo, León ha recalcado repetidamente que es un “hijo de San Agustín”. El sábado visitó un santuario mariano administrado por agustinos al sur de Roma en su primera salida como papa y durante su primer saludo al mundo, llevó una cruz pectoral que le fue entregada por su orden y que contenía reliquias del santo.

León es el primer papa agustino.

