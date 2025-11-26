El papa León XIV visita Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV emprendía el jueves su primer viaje al extranjero, una peregrinación a Turquía y Líbano que sería delicada en cualquier circunstancia, pero que es aún más complicada dadas las tensiones en Oriente Medio y la atención mediática que acompañará al primer papa estadounidense de la historia en el camino.

León está cumpliendo con un viaje que el papa Francisco planeó realizar, para conmemorar un importante aniversario con la Iglesia ortodoxa en Turquía. En Líbano, intentará apoyar a una comunidad cristiana que ha sufrido durante mucho tiempo, así como a los libaneses de todas las religiones que aún exigen justicia por la explosión en el puerto de Beirut en 2020.

León, quien pasó 12 años como superior de su orden religiosa agustiniana y dos décadas como misionero en Perú, dice que le encanta viajar. Y en las últimas semanas ha demostrado tanto destreza diplomática como lingüística al responder preguntas improvisadas de los reporteros.

El viaje está siendo cubierto de cerca por los medios de comunicación de Estados Unidos, con todas las principales cadenas estadounidenses —ABC, CBS, NBC y Fox, así como CNN y la BBC— dentro del grupo de viaje de León, siguiendo sus discursos, homilías y oraciones en un momento crucial en las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y mantener un alto el fuego en Gaza.

Corresponsales del Vaticano, además de medios libaneses y turcos, completan el cuerpo de prensa papal de unos 80 periodistas, y hay una amplia lista de espera de periodistas que solicitaron estar en el avión papal pero se les negó un asiento debido al espacio limitado.

"Cada vez que el papa viaja, es un gran acontecimiento", dijo Natalia Imperatori-Lee, profesora asociada de teología en la Universidad de Fordham en Nueva York.

Pero un papa estadounidense en su primer viaje al extranjero es un acontecimiento aún mayor, dijo, especialmente en el saturado ecosistema mediático estadounidense donde León ha surgido como una especie de contrapunto al gobierno de Donald Trump y su represión contra los inmigrantes.

"Él sigue generando cobertura aquí debido a su compromiso con uno de los temas más importantes que enfrentamos, que es la migración", dijo Kim Daniels, directora de la Iniciativa sobre Pensamiento Social Católico y Vida Pública en la Universidad de Georgetown. Debido a eso, "creo que este viaje volverá a centrar la atención en las periferias y en los vulnerables".

En un detalle significativo, León planea pronunciar todos sus discursos en Turquía en inglés y en inglés y francés en Líbano, dejando de lado la lengua franca italiana del Vaticano en favor de idiomas que son comprendidos por más personas en esos países.

Todas las miradas estarán en la conferencia de prensa aérea de León el 2 de diciembre al regresar a Roma. Estos encuentros improvisados proporcionaron muchas de las frases llamativas de Francisco durante su papado de 12 años, comenzando con su primera en 2013 cuando dijo famosamente "¿Quién soy yo para juzgar?" sobre un sacerdote supuestamente gay.

León se ha mostrado mucho más prudente y diplomático que su predecesor. Pero "tal vez haga algo loco como un '¿Quién soy yo para juzgar?'", dijo Imperatori-Lee.

Un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas

El principal impulso para viajar a Turquía, la primera parada en el viaje del 27 de noviembre al 2 de diciembre, es conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo.

León rezará con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el sitio de la reunión del año 325 d.C. —la actual Iznik— y firmará una declaración conjunta en un signo visible de unidad cristiana.

Las iglesias orientales y occidentales estuvieron unidas hasta el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por desacuerdos sobre la primacía del papa.

"Todos entendemos que 1.000 años de división han infligido una herida profunda que no puede ser sanada fácilmente", dijo Bartolomé recientemente al respetado diario griego Kathimerini. "Tenemos la obligación, sin embargo, de esforzarnos por sanar esa herida, reparar las lesiones, cerrar las distancias y restaurar la unidad".

Una oportunidad para hablar sobre la paz en Oriente Medio

La visita también ofrecerá a León varias ocasiones para hablar sobre las tensiones regionales en general, las relaciones católico-musulmanas y la menguante presencia de cristianos en Oriente Medio.

El clero en la región dice que el fuerte apoyo del Vaticano a los palestinos en Gaza durante la guerra de Israel, primero bajo Francisco y ahora León, ha reforzado la credibilidad de la Iglesia entre los musulmanes de a pie.

"En un momento en que muchas potencias occidentales dudaron sobre la cuestión de Gaza, Francisco —y luego León— fue muy firme. No fue a Gaza, pero todo lo que pudo haber dicho parece que lo dijo", dijo el reverendo Paolo Pugliese, superior de los frailes capuchinos en Turquía.

Sin embargo, los conflictos regionales no han disminuido: Israel lanzó un ataque aéreo en la capital de Líbano el domingo que mató al jefe de personal de Hezbollah y a otras cuatro personas.

Se espera que la seguridad sea estricta

El ataque reforzó las preocupaciones de seguridad que a menudo acompañan los viajes papales. Pero los organizadores insistieron en que León estaría seguro.

"Sucedió, pero no afecta los lugares o a dónde va el papa", dijo el obispo George Bacouni, arzobispo de la Arqueparquía Greco-Católica Melquita de Beirut.

El Vaticano dijo que no se habían tomado medidas de seguridad adicionales, aunque el portavoz Matteo Bruni se negó a decir si los autos y papamóviles de León eran a prueba de balas.

Significativamente, León no visitará el sur de Líbano, golpeado por la guerra del año pasado entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbollah y donde se han registrado ataques israelíes más fuertes en las últimas semanas. Grupos cristianos en el sur de Líbano habían presionado para que el papa visitara el área y circularon una nueva petición justo esta semana.

A lo sumo, León podría ser molestado en Beirut por drones israelíes que vuelan por encima, dijeron los organizadores.

Una oración en el sitio de la explosión del puerto

El punto culminante de la visita a Líbano llega el último día, el 2 de diciembre, cuando está previsto que realice una oración silenciosa en el sitio de la explosión del puerto de Beirut del 4 de agosto de 2020.

La explosión arrasó la capital libanesa, matando al menos a 218 personas, hiriendo a más de 6.000 y devastando grandes extensiones de Beirut. La detonación, provocada cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio detonaron en un almacén, causó miles de millones de dólares en daños.

Los ciudadanos libaneses se enfurecieron por la explosión, que parecía ser el resultado de la negligencia del gobierno, sumándose a una crisis económica provocada por décadas de corrupción y delitos financieros. Pero la investigación se ha estancado repetidamente, y cinco años después, ningún funcionario ha sido condenado.

Hay esperanzas entre los libaneses de que León exija responsabilidad a la clase política de Líbano e insista en que no puede haber paz sin verdad y justicia.

Tal apelación "podría sacudir a nuestros diversos líderes políticos, porque seguimos viviendo bajo la presión de una crisis social, una crisis económica, en un país donde los diversos líderes no escuchan ni el clamor de los pobres, ni el clamor de los desafortunados, ni el clamor de los ciudadanos", dijo monseñor Cesar Essayan, vicario apostólico de Beirut para los católicos de rito latino.

Otro momento importante llegará cuando León se reúna con jóvenes libaneses. Se espera que les dé palabras de aliento, tras décadas de huida de libaneses al extranjero, al tiempo que reconoce su desilusión por los fracasos de los adultos.

"Muchas familias sienten que están sobreviviendo día a día con muy poca visibilidad sobre el futuro", dijo Marielle Boutros, coordinadora de proyectos en Líbano para Ayuda a la Iglesia Necesitada, una organización benéfica católica. "Así que esta visita de su santidad no es simplemente simbólica. Es un signo realmente concreto de que Líbano no está olvidado".

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa