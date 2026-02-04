El Papa León XIV visitará Perú entre noviembre y diciembre

Así lo informó el diario peruano El Comercio, citando al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, quien afirmó que las probabilidades de una visita son "del 80%" y solo quedan por definir la fecha exacta y las últimas coordinaciones oficiales con el Vaticano.

La invitación formal al Pontífice fue enviada por el gobierno peruano el 7 de enero pasado y ya habría recibido una respuesta favorable de la Santa Sede.

Según el episcopado, Robert Prevost -nacido en Estados Unidos pero naturalizado peruano- expresó en varias ocasiones su deseo de regresar al país, el cual considera su "casa espiritual".

Entre las paradas ya confirmadas se encuentran Lima y Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante más de veinte años, aunque no se descartan más visitas a otras regiones, dependiendo de los tiempos y la logística. (ANSA).