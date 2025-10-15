El papa León XVI recibe como regalo un caballo purasangre árabe

El papa León XIV, aficionado a montar, recibió el miércoles un caballo purasangre, un regalo insólito de un fiel propietario de una yeguada en Polonia, anunció el Vaticano.

El feligrés le regaló al papa este caballo de 12 años de edad, bautizado como Proton, para que lo subasten con fines benéficos, informó el servicio de prensa del Vaticano.

Las imágenes publicadas por el Vaticano muestran al jefe de la Iglesia católica caminando junto al caballo de pelaje claro, sujetándolo por las riendas, visiblemente cómodo, antes de posar a su lado al margen de su audiencia general en el Vaticano.

Antes de ser elegido papa, Robert Francis Prevost montaba a caballo con regularidad en Perú, donde fue misionero durante unos 20 años.

"Cuando vi esas fotos del futuro papa montando a caballo en Perú, se me ocurrió la idea de regalarle un magnífico caballo árabe, digno, ya que el blanco se asocia con la sotana papal", dijo a Vatican News el feligrés dueño de la yeguada, Andrzej Michalski.

"El papa estaba encantado" con este regalo, añadió.

Los papas reciben numerosos regalos de fieles o celebridades, que a menudo se subastan con fines benéficos.

Durante sus 12 años de pontificado (2013-2025), el papa Francisco recibió, entre otras cosas, dos burros y un Lamborghini con los colores del Vaticano.

