El papa llama a los libaneses a "tomar el camino de la reconciliación"

El papa León XIV instó este domingo a los libaneses a permanecer en su país, pese a la crisis endémica que atiza la emigración, y llamó a la "reconciliación" para superar las profundas divisiones políticas y comunitarias.

"Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país", declaró el pontífice en su primer discurso ante las autoridades en el palacio presidencial en Beirut.

El papa también llamó a los libaneses a "tomar el camino de la reconciliación" para cerrar las "heridas personales y colectivas", en un país marcado por las divisiones.

