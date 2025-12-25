El papa llama a Ucrania y Rusia a encontrar el "valor" de dialogar directamente

El papa León XIV pidió este jueves a Ucrania y Rusia que encuentren "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa", durante su bendición navideña en el Vaticano.

"Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa", declaró en su bendición 'urbi et orbi', tras la misa del día de Navidad.

Moscú y Kiev llevan varias semanas negociando por separado el plan estadounidense para poner fin a casi cuatro años de guerra.