El papa lleva un mensaje de paz a los jóvenes de Líbano

El papa León XIV llevará este lunes un mensaje de paz y unidad en su segundo día de visita a Líbano, donde tiene previsto dirigirse a los jóvenes de este país azotado por múltiples crisis.

El domingo, el papa peruanoestadounidense pidió a los libaneses que "se queden" en su país, donde el derrumbe económico desde 2019 ha provocado la emigración masiva.

La visita —en el marco del primer viaje al extranjero del papa, que también estuvo en Turquía— despierta un gran entusiasmo en Líbano, cuya población teme el regreso de una guerra abierta con Israel y sufre las consecuencias de la crisis.

A pesar de la tregua de noviembre de 2024 en su guerra contra el movimiento islamista proiraní Hezbolá, Israel ha intensificado sus ataques en Líbano en las últimas semanas. El gobierno está bajo presión estadounidense para desarmar a los combatientes de Hezbolá.

"Estamos lidiando con muchos problemas económicos, sociales y políticos", comentó Elias Abou Nasr Chaalan, un joyero de 44 años y padre de dos niños.

"Necesitamos tener esperanza y unirnos como libaneses", aseguró, y señaló que el pontífice ya ha logrado acercar a las autoridades y líderes religiosos del país. "Con nuestra unidad podremos superar las dificultades".

León XIV será el primer pontífice en visitar el monasterio de Annaya, en las montañas del norte de Beirut, donde se encuentra la tumba de Charbel Makhlouf, un monje maronita canonizado en 1977 y reconocido por unir a cristianos, musulmanes y drusos.

Encuentro con jóvenes

Después, se dirigirá a los obispos y al clero en el santuario de Harissa, también en el norte de Beirut, donde una gigantesca estatua de Nuestra Señora del Líbano domina el Mediterráneo desde una colina escarpada.

También celebrará un evento interreligioso en la plaza de los Mártires, en el centro de Beirut, antes de reunirse con jóvenes en la sede del patriarcado de la Iglesia maronita libanesa, en Bkerke, en las afueras de la capital.

Las autoridades han decretado festivos los días 1 y 2 de diciembre, y han intensificado la seguridad, cerrado carreteras y prohibido las fotografías con drones.

Miles de personas salieron a las calles el domingo para saludar al pontífice, pese al mal tiempo.

León XIV hizo un llamamiento a los gobernantes para que asuman el "compromiso y la dedicación al servicio" del pueblo libanés y urgió a la reconciliación en un país cuya guerra civil (1975-1990) dejó heridas que no han sanado.

"La paz es saber cómo convivir juntos, en comunión, como un pueblo reconciliado", declaró el papa, quien recordó el "éxodo de jóvenes y familias que buscan un futuro en otro lugar".

Aunque no hay cifras oficiales, el centro de investigación independiente Al-Doualiya estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024. La población actual se estima en 5,8 millones de habitantes, de los cuales más de un millón son refugiados sirios.

