El papa lleva una tonelada de ayuda humanitaria a misioneros en Papúa Nueva Guinea

PUERTO MORESBY, Papúa Nueva Guinea (AP) — El papa Francisco honró el domingo a la Iglesia católica de las periferias al celebrar misa en Papúa Nueva Guinea antes de dirigirse a una remota parte de la nación del Pacífico Sur con una tonelada de ayuda humanitaria para entregar a los misioneros y fieles que viven allí.

Se calcula que unas 35.000 personas llenaron el estadio de la capital, Puerto Moresby, para la misa matutina. Comenzó con bailarinas ataviadas con faldas de hierba y tocados de plumas al ritmo de tambores tradicionales, mientras sacerdotes vestidos de verde subían al altar.

En su homilía, el pontífice le dijo a la multitud que era posible que se sintieran alejados de su fe y de la Iglesia institucional, pero que Dios estaba cerca de ellos.

“Ustedes que viven en esta gran isla del océano Pacífico podrían en ocasiones haber pensado que se encuentran en una tierra lejana y distante, situada en los confines del mundo”, declaró Francisco. “Sin embargo... hoy el Señor quiere acercarse a ustedes, romper las distancias, hacerles saber que están en el centro de su corazón y que cada uno de ustedes es importante para él”.

El pontífice viajaría el domingo a la remota ciudad de Vanimo, en la costa noroccidental de Papúa Nueva Guinea, para reunirse con la pequeña comunidad católica que es atendida por misioneros de su Argentina natal.

Francisco viajaría en un avión de carga C-130 de la Real Fuerza Aérea australiana y llevaría consigo una tonelada de ayuda humanitaria, incluyendo medicinas, ropa y juguetes para niños, según el vocero del Vaticano, Matteo Bruni.

Uno de los misioneros argentinos, el padre Alejandro Díaz, había preparado ocho maletas con medicinas y otros artículos de primera necesidad durante un viaje reciente a Roma y las había dejado en el Vaticano para que fuesen transportadas en el avión de carga, informó la agencia de noticias italiana ANSA.

En su pontificado, Francisco le ha dado prioridad a la Iglesia de las “periferias”, diciendo que en realidad es más importante que el centro de la Iglesia institucional. En consonancia con esa filosofía, en gran medida el papa ha evitado los viajes a las capitales europeas, prefiriendo en su lugar comunidades remotas donde los católicos muchas veces son una minoría.

Vanimo, de 11.000 habitantes, encaja a la perfección en ese objetivo. Situada cerca de la frontera entre Papúa Nueva Guinea e Indonesia, posiblemente esta ciudad costera sea más conocida por sus actividades de surf.

Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, también ha sentido una especial afinidad por la labor de los misioneros católicos. Cuando era un joven jesuita argentino, albergaba esperanzas de ser misionero en Japón, pero su mala salud se lo impidió.

Ahora que es papa, muchas veces ha indicado que los misioneros son modelos para la Iglesia, especialmente aquellos que se han sacrificado para llevar la fe a lugares lejanos.

Según las estadísticas del Vaticano, en Papúa Nueva Guinea hay unos 2,5 millones de católicos, de una población total estimada de unos 10 millones de habitantes. Los católicos practican la fe junto con creencias indígenas tradicionales, como el animismo y la brujería.

El sábado, Francisco escuchó de primera mano cómo a menudo las mujeres son acusadas falsamente de brujería y luego rechazadas por sus familias. En declaraciones a sacerdotes, obispos y monjas, el pontífice instó a los líderes de la Iglesia en Papúa Nueva Guinea a estar particularmente cerca de estas personas marginadas que han sido víctimas de “prejuicios y superstición”.

“Pienso también en los marginados y heridos, moral y físicamente, por los prejuicios y la superstición, a veces hasta el punto de tener que arriesgar su vida”, declaró Francisco. Instó a la Iglesia a estar especialmente cerca de esas personas de las periferias, con “cercanía, compasión y ternura”.

El viaje del papa a Vanimo es el punto culminante de su visita a Papúa Nueva Guinea, segunda etapa de su gira por cuatro países del sudeste asiático y Oceanía. Tras una primera parada en Indonesia, Francisco se dirigirá el lunes a Timor Oriental y concluirá su gira en Singapur más adelante en la semana.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

AP