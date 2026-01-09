El papa manifiesta "grave preocupación" y pide "respetar la voluntad del pueblo de Venezuela"

El papa León XIV dijo este viernes que el aumento de las tensiones en el Caribe y el Pacífico es motivo de "grave preocupación" y pidió "respetar la voluntad del pueblo de Venezuela" tras el ataque de Estados Unidos que derrocó al presidente Nicolás Maduro.

"La escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación (...) Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes", dijo el papa estadounidense y peruano en su audiencia a los miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la Santa Sede.