El Papa no pronuncia su discurso ante sacerdotes ortodoxos por un "fuerte resfriado"

El Papa Francisco se ha reunido este jueves en el Vaticano con jóvenes sacerdotes y monjes de las Iglesias ortodoxas pero no ha podido leer en voz alta su discurso debido a un fuerte resfriado, según ha informado el portal oficial del Vaticano Vatican News.

En el discurso que ha entregado a los participantes, el Pontífice ha pedido anteponer el "deseo de unidad" a "los intereses partidistas" y ha enumerado los tres elementos del camino ecuménico, es decir, el recorrido de los cristianos hacia la plena comunión: "peregrinación, diálogo y deseo".

Francisco también ha dirigido su mirada a las víctimas del terremoto en Siria y Turquía y ha pedido que las "sanciones no obstaculicen" la llegada de ayuda urgente.

"Algunos de ustedes vienen de la atribulada Siria; quisiera expresar una particular cercanía a ese querido pueblo, probado no sólo por la guerra, sino también por el terremoto que, como en Turquía, ha causado tantas víctimas y una terrible devastación. Ante el sufrimiento de tantos inocentes, niños, mujeres, madres, familias, espero que se haga todo lo posible por la población, que no haya razones ni sanciones que obstaculicen la ayuda urgente y necesaria a la población", ha subrayado.

Europa Press