El papa nombra 21 nuevos cardenales y aumenta el número de personas que elegirá a su sucesor

ROMA (AP) — El papa Francisco nombró el domingo 21 nuevos cardenales, lo que incrementaba de forma considerable el número de miembros del Colegio Cardenalicio y consolidaba su huella en el grupo de prelados que algún día elegirá a su sucesor.

Entre los elegidos por el primer papa latinoamericano de la historia estaban los líderes de varias diócesis y arquidiócesis importantes en América del Sur. Eso incluía a los responsables de la Iglesia católica en Santiago del Estero, Argentina; Porto Alegre, Brasil; Santiago, Chile; Guayaquil, Ecuador, y Lima, Perú.

Los nuevos cardenales recibirán sus sombreros rojos en una ceremonia conocida como consistorio el 8 de diciembre, un importante feriado que da inicio oficialmente a los festejos navideños en Roma.

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento del Lilly Endowment Inc. AP es responsable sobre su contenido.

