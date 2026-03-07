El Papa nombra a nuevo embajador de la Santa Sede ante EE.UU.

El papa León XIV nombró el sábado a un nuevo embajador ante Estados Unidos, en medio de tensiones diplomáticas por la guerra de la administración de Donald Trump en Irán y su política migratoria de línea dura.

El arzobispo Gabriele Caccia, de 68 años, quien anteriormente fue embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, fue nombrado nuncio apostólico en Washington D.C., informó el Vaticano en un comunicado.

Reemplaza al cardenal Christophe Pierre, quien se retira a los 80 años.

León XIV es el primer papa estadounidense de la Iglesia católica. Frente a un panorama político muy polarizado en su país de origen, opta por críticas discretas e indirectas, manteniendo abiertos los canales de comunicación.

Desde que fue elegido en mayo, el pontífice nacido en Chicago tomó una postura clara contra algunas decisiones del gobierno de Trump.

Denuncia el trato "inhumano" de los migrantes, insta al diálogo en Venezuela y lamenta lo que describe como una "diplomacia de la fuerza".

También pidió a todas las partes implicadas en la guerra en Oriente Medio -desencadenada por ataques aéreos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán- que "Asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable".