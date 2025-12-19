El papa nombra nuevo arzobispo de Westminster en cambio generacional de la jerarquía angloparlante

ROMA (AP) — El papa León XIV nombró el viernes a un nuevo arzobispo de Westminster en otro nombramiento que señala un cambio generacional en la jerarquía católica de habla inglesa.

El papa eligió al obispo Richard Moth, de 67 años, para reemplazar al cardenal Vincent Nichols, de 80, quien se retira como arzobispo con sede en Londres de la diócesis británica más grande en términos de población católica y sacerdotes.

El nombramiento se produjo un día después de que el pontífice nombrara al obispo Ronald Hicks, de 58 años, para suceder al cardenal Timothy Dolan, quien se retira como arzobispo de Nueva York, una de las arquidiócesis más grandes e importantes de Estados Unidos.

Dolan y Nichols habían sido dos de los cardenales de habla inglesa más influyentes durante más de una década, ambos nombrados para sus puestos en 2009 por el papa Benedicto XVI.

Nichols se asociaría más estrechamente con el papa Francisco, quien lo nombró cardenal en 2014 y lo mantuvo en el cargo mucho más allá de la edad normal de jubilación para los obispos, que es de 75 años.

Dolan, quien está más afiliado al ala conservadora de la Iglesia, había presentado su renuncia a Francisco en febrero, como lo exige la ley de la Iglesia cuando cumplió 75 años. León la aceptó 10 meses después, poco después de que Dolan finalizara la creación de un fondo de liquidación de US$300 millones para las víctimas de abuso sexual por parte del clero.

El papa ha indicado que quiere respetar más rigurosamente la norma de jubilación a los 75 años en el futuro, como una forma de revitalizar el liderazgo de la Iglesia, aunque permitió que aún se puedan otorgar extensiones de dos años para los cardenales.

El pontífice hizo los comentarios el mes pasado en un discurso a los obispos italianos, diciendo que la Iglesia tiene que "renovarse constantemente" para enfrentar los desafíos de hoy. "Debemos evitar que la inercia frene el cambio necesario, incluso con buenas intenciones", dijo el 25 de noviembre.

Moth nació en Chingola, Zambia, y ha servido como obispo de Arundel y Brighton desde 2015. Antes de eso, fue obispo de las fuerzas armadas británicas.

Asume el cargo en la Catedral de Westminster, que se considera la Iglesia madre para los católicos en Inglaterra y Gales.

En otro nombramiento anunciado el viernes, el papa aceptó la renuncia del obispo Gerald Barbarito, de 75 años, como obispo de Palm Beach, Florida, y nombró como su reemplazo al reverendo Manuel de Jesús Rodríguez, actualmente párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en el distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

Con 17.000 feligreses en el barrio mayoritariamente hispano de Corona, la iglesia es la parroquia más grande de la Diócesis de Brooklyn, que también supervisa iglesias en Queens. Fue particularmente afectada durante el COVID-19, perdiendo a más de 100 de sus feligreses.

