El Papa participará por vídeo en la II Jornada Internacional de la Fraternidad Humana que se celebra el Dubai

El Papa Francisco participará en la II Jornada Internacional de la Fraternidad Humana junto al Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb con un vídeo-mensaje que será emitido en el evento que se llevará a cabo en Dubái, con el título 'The Human Fraternity and the Global Tolerance Alliance Roundtable' (Mesa redonda de la Fraternidad Humana y la Alianza para la tolerancia global).

Según informa en un comunicado el Consejo pontificio para el Diálogo Interreligioso, en el encuentro -celebrado en el en el marco de la Expo Dubái 2020- intervendrá el presidente del Consejo pontificio para el Diálogo interreligioso, el cardenal Ayuso Guixot.

El acto ha sido organizado conjuntamente por el Ministerio para la Tolerancia y la Coexistencia de los Emiratos Árabes Unidos y el Alto Comité para la Fraternidad Humana, con el apoyo de la Santa Sede y la Universidad de Al-Azhar.

"El Consejo pontificio para el Diálogo Interreligioso invita a todos a unirse, según se lo considere oportuno, a esta celebración del internacional de la Fraternidad Humana en respuesta a la exhortación del Papa Francisco y del Gran Imán Al-Tayyeb a trabajar juntos para superar los desafíos que enfrenta la humanidad, con la esperanza de promover, apoyar y alentar a las comunidades y personas de todo el mundo a estar juntos como verdaderos mensajeros de la unidad, la solidaridad y la fraternidad", se lee en el comunicado.