El Papa pide a los líderes de las naciones que construyan la paz

El Papa ha hecho un nuevo llamamiento para reclamar el fin de la guerra en Ucrania al instar "a los líderes de las naciones a que construyan la paz".

"Tú que eres la Reina de la Paz, infunde en el corazón de los hombres y de los responsables de las naciones el deseo de construir la paz, para dar a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra; un futuro lleno de cunas, no de tumbas; un mundo de hermanos, no de muros", ha señalado el pontífice durante el Regina Caeli, que ha rezado justo después de la misa que presidió en la plaza Kosuth Lajos de Budapest, en el último día de su viaje a Hungría.

El Papa ha querido poner en el corazón de los fieles húngaros la fe y el futuro del continente europeo. "En el que he pensado en estos días, y en particular la causa de la paz. Virgen Santa, mira a los pueblos que más sufren. Mira especialmente al vecino y atormentado pueblo ucraniano y al pueblo ruso, consagrados a ti", ha dicho.

Después de la Misa, Francisco ha tenido un evento final en Budapest antes de regresar a Roma: un discurso sobre la cultura europea en la Universidad Católica Pazmany Peter.

