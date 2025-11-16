El Papa pide a los líderes mundiales que "sean justos" con los pobres y denuncia a los sistemas "que los dejan fuera"

MADRID, 16 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Papa ha pedido a los líderes mundiales que "escuchen" y "sean justos" con los pobres y ha denunciado a los "sistemas de progreso que dejan fuera a tantos".

Así lo ha expresado tras la misa por la Jornada Mundial de los Pobres de este domingo donde ha afirmado que "la paz verdadera sólo puede brotar de la justicia", por lo que ha instado a las naciones a "promover políticas basadas en la justicia".

"La Iglesia desea ser hoy madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia", ha añadido el Pontífice durante la homilía celebrada en la Basílica Vaticana, en la que han participado unas 6.000 personas según el portal de noticias del Vaticano, 'Vatican News'.

A la hora del Ángelus, León XIV ha recordado a las víctimas de accidentes de tráfico por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que se celebra este domingo, "un fenómeno causado muy a menudo por comportamientos irresponsables", como ha dicho el Papa.

En este sentido, ha aprovechado para expresar su "profundo pesar" por la muerte de 37 personas en un accidente de autobús en Perú. El vehículo cayó el pasado miércoles por un barranco cerca de la localidad peruana de Ocoña, en el departamento de Arequipa (sur), después de colisionar con una camioneta, dejando 37 fallecidos y 27 heridos.