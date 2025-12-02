El papa pide el fin de "los ataques y las hostilidades" en Líbano
El papa León XIV pidió este martes el fin de "los ataques y las hostilidades" en Líbano, blanco de numerosos bombardeos israelíes pese a la tregua con el movimiento islamista libanés Hezbolá.
- 1 minuto de lectura'
El papa León XIV pidió este martes el fin de "los ataques y las hostilidades" en Líbano, blanco de numerosos bombardeos israelíes pese a la tregua con el movimiento islamista libanés Hezbolá vigente desde hace más de un año.
"Expreso mi aspiración a la paz, con un llamado de corazón: que cesen los ataques y las hostilidades", dijo el pontífice desde el aeropuerto de Beirut, sin mencionar explícitamente ninguna de las partes litigantes.
"Tenemos que reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino, y no sólo como objetivo", añadió el jefe de la Iglesia católica, que cierra este martes tres días de visita a Líbano.
cmk/lg/avl/pc
- 1
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 2
Con una obra submarina, Leandro Erlich propone nuevas formas de convivencia
- 3
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
- 4
Hallazgo en el cometa 3I/ATLAS: aseguran que tiene erupciones de “volcanes de hielo”