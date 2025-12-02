El papa pide el fin de "los ataques y las hostilidades" en Líbano

El papa León XIV pidió este martes el fin de "los ataques y las hostilidades" en Líbano, blanco de numerosos bombardeos israelíes pese a la tregua con el movimiento islamista libanés Hezbolá vigente desde hace más de un año.

"Expreso mi aspiración a la paz, con un llamado de corazón: que cesen los ataques y las hostilidades", dijo el pontífice desde el aeropuerto de Beirut, sin mencionar explícitamente ninguna de las partes litigantes.

"Tenemos que reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino, y no sólo como objetivo", añadió el jefe de la Iglesia católica, que cierra este martes tres días de visita a Líbano.

cmk/lg/avl/pc