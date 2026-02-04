El papa pide evitar "nueva carrera armamentística", ante expiración de tratado nuclear EEUU-Rusia

El papa León XIV alertó este miércoles del riesgo de una "nueva carrera armamentística", a pocas horas de que expire el último acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que limita el despliegue de armas nucleares de ambas potencias.

"Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística, que amenazaría aún más la paz entre las naciones", dijo el pontífice estadounidense al término de su audiencia semanal en el Vaticano.

Conocido como Nuevo START, el último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Washington y Moscú debe expirar el jueves, y con ello las restricciones a las dos principales potencias atómicas.