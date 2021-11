El Papa pide formar a los curas que trabajan con menores para "erradicar la cultura de la muerte" de los abusos

El Papa ha solicitado llevar a cabo una "formaci贸n renovada" de todos los miembros del clero que trabajen con menores para "erradicar la cultura de la muerte" que conlleva "toda forma de abuso sexual, de conciencia o de poder".

En su mensaje enviado a la Conferencia 'Promover la protecci贸n de Menores en el tiempo del Covid-19 y m谩s all谩', que se desarrolla en Roma, con la participaci贸n de representantes del Parlamento Europeo e Italiano y la Polic铆a Postal, Francisco ha instado a "hacer todo lo posible para crear una cultura capaz de evitar que tales situaciones no s贸lo no se repitan, sino que no encuentren espacio para ser encubiertas y perpetuadas".

El Pont铆fice ha instado as铆 a llevar a cabo una "renovada alianza educativa" entre las generaciones y entre los diferentes contextos en los que crecen los menores que estimule entre ellos una "conexi贸n generativa y protectora". A los laicos les ha invitado a perseverar en esta acci贸n de "formaci贸n en la corresponsabilidad, di谩logo y transparencia" para evitar nuevos casos de abusos.

Para el Papa, la lucha contra la pederastia en la Iglesia es un viaje que todos los cat贸licos deben hacer "urgidos por el dolor y la verg眉enza de no haber sido siempre buenos custodios, protegiendo a los menores que nos han sido confiados en nuestras actividades educativas y sociales".

As铆, ha asegurado que el abuso es un "acto de traici贸n a la confianza", que "condena a muerte a quien lo sufre" y "genera profundas grietas" en el contexto en el que se produce, en este caso en la Iglesia. Por eso, ha defendido que la prevenci贸n debe ser un "proceso permanente de promoci贸n de una fiabilidad siempre renovada y cierta hacia la vida y el futuro, con la que los menores deben poder contar". El Papa ha traducido esto en acciones que se opongan "con todos los medios a las tentaciones de seducci贸n e inducci贸n, que s贸lo aparentemente pueden facilitar las relaciones con las generaciones m谩s j贸venes".

De este modo, ha reivindicado la contribuci贸n de los j贸venes que, seg煤n ha se帽alado, ser谩 "inestimable para reconocer las situaciones de riesgo" y para "llamar con valent铆a a toda la comunidad a su responsabilidad en la protecci贸n de los menores". As铆, ha pedido una revisi贸n de la "forma de relacionarse con las generaciones m谩s j贸venes, para que puedan volver a tener la seguridad de la belleza de encontrarse, hablar, jugar y so帽ar". Sobre los j贸venes, tambi茅n ha destacado que est谩n pidiendo al clero "un paso decisivo de renovaci贸n frente a las heridas de los abusos encontrados en sus compa帽eros".