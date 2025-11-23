El papa pide la liberación de los 315 secuestrados en una escuela de Nigeria

El papa León XIV pidió el domingo la liberación de las 315 personas secuestradas en una escuela católica de Nigeria, uno de los mayores secuestros ocurridos en ese país.

"He sabido con inmensa tristeza la noticia de los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria", dijo.

Según la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), hombres armados raptaron el viernes a un total de 315 estudiantes y profesores en una escuela católica del oeste de Nigeria, St. Mary's, tras haber realizado un secuestro similar a principios de semana en un liceo del estado de Kebbi, en el noroeste, donde raptaron a 25 chicas.

"Hago un llamamiento de corazón para la liberación inmediata de los rehenes", dijo el papa, expresando su "profunda tristeza, especialmente por los muchos hombres y mujeres jóvenes secuestrados y por sus angustiadas familias".

"Recemos por estos hermanos y hermanas nuestros y para que las iglesias y escuelas sigan siendo siempre y en todas partes lugares de seguridad y esperanza", dijo al final de la tradicional oración del Ángelus.

Nigeria sigue marcada por el secuestro en 2014 de casi 300 niñas por los yihadistas de Boko Haram en Chibok, en el noreste del estado de Borno. Algunas de esas niñas siguen desaparecidas.

bur-ide/rh/pc/jvb