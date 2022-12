El Papa pide pensar en Navidad en los niños de Ucrania

El Papa ha pedido a los fieles que esta Navidad piensen en los niños de Ucrania, "que están sufriendo tanto" por la guerra, y ha avisado de que si un menor no sonríe es porque "algo grave pasa".

"Pensemos en tantos niños de Ucrania que están sufriendo tanto por esta guerra, en esta noche en que Dios se hace niño, pensemos en los niños de Ucrania. Cuando me los he encontrado aquí, he visto que no logran sonreír, y cuando un niño no sonríe, es que algo grave pasa", ha manifestado el Papa durante la audiencia general de este miércoles, que precede a las celebraciones de Navidad que arrancarán el próximo sábado 24 con la misa del Gallo.

Asimismo, ha señalado que estos niños "traen sobre sí mismos la tragedia de esta guerra, que es tan inhumana y dura...". "Un pueblo ucraniano sin luz, ni calefacción, sin lo básico para sobrevivir", ha lamentado tras pedir oraciones para que "le llegue la paz cuanto antes".

En sus saludos a los peregrinos polacos, el Papa ha vuelto a elogiar su solidaridad con los refugiados ucranianos. "Según vuestra tradición en Nochebuena, dejáis un sitio vacío en la mesa para un invitado inesperado. Este año estará ocupado por la multitud de refugiados de Ucrania a quienes habéis abierto las puertas de vuestras casas con gran generosidad", ha señalado agradeciéndoles su actitud de acogida.

Francisco ha dedicado la catequesis de nuevo al discernimiento. "Cada día, lo queramos o no, realizamos actos de discernimiento, en lo que comemos, leemos, en el trabajo, en las relaciones, y si no elegimos nosotros, al final es la vida la que elige por nosotros, llevándonos donde no quisiéramos", ha dicho.

El Papa ha señalado, además, que el Espíritu Santo es el "gran desconocido" de la fe. "¿Ustedes le rezan? Para nosotros, es algo como una persona que no cuenta, cuando es aquel que te da vida en el alma, déjenlo entrar, hablen con él, como hablan con el Padre y el Hijo", ha concluido.

Europa Press