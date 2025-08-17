El Papa pide que en las negociaciones por la paz "se anteponga siempre el bien común de los pueblos"

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Papa León XIV ha pedido este domingo que en las negociaciones por la paz "se anteponga siempre el bien común de los pueblos". Así se ha expresado desde Castel Gandolfo (Italia) tras rezar el Ángelus.

"Oremos por el éxito de los esfuerzos para poner fin a las guerras y promover la paz; para que, en las negociaciones, el bien común de los pueblos siempre sea lo primero", ha asegurado en referencia a las negociaciones en curso para alcanzar un alto el fuego y la paz entre Ucrania y Rusia.

Precisamente, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron este viernes 15 de agosto en Anchorage (Alaska) pero no alcanzaron ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, si bien se emplazaron a una segunda reunión sin fecha fijada.

En su intervención, el Papa también ha recordado a las víctimas de las inundaciones en Asia. "Estoy cercano a los pueblos de Pakistán, India y Nepal afectados por las violentas inundaciones. Rezo por las víctimas y sus familias, y por todos los que sufren a causa de este desastre", ha apuntado.

Por otro lado, ha agradecido a todas las instituciones y asociaciones católicas que aprovechan el verano para educar y transmitir el Evangelio en actividades e iniciativas que involucran a numerosas personas, niños, jóvenes y adultos.

"En este tiempo estival recibo noticias de muchas y variadas iniciativas de animación cultural y evangelización, organizadas a menudo en los lugares de vacaciones. Es hermoso ver cómo la pasión por el Evangelio estimula la creatividad y el compromiso de grupos y asociaciones de todas las edades", ha indicado.