El Papa pide que la Unión Europea no sea una "agencia para distribuir las colonizaciones ideológicas de moda"

El Papa ha instado a la Uni贸n Europea a recuperar sus valores y a no ser como una "agencia para distribuir las colonizaciones ideol贸gicas de moda" al tiempo que ha denunciado que la "presencia de Dios se diluye" en el continente.

El Pont铆fice ha aprovechado su alocuci贸n durante la Audiencia General de este mi茅rcoles 22 de septiembre, que ha presidido desde el Aula Pablo VI del Vaticano, para hacer balance de su reciente viaje a Budapest y Eslovaquia del 12 al 15 de septiembre que ha definido como una peregrinaci贸n "de oraci贸n en el coraz贸n de Europa", un continente "donde la presencia de Dios se diluye".

As铆, al reflexionar sobre los frutos de esta visita apost贸lica, ha recordado que el pueblo de Dios est谩 llamado a "adorar, rezar, caminar, peregrinar, hacer penitencia, y en esto sentir la paz, la alegr铆a" que da el Se帽or". Para el Pont铆fice, este llamamiento "tiene una particular importancia en el continente europeo, donde la presencia de Dios se diluye en el consumismo y en los 'vapores' de un pensamiento 煤nico fruto de la mezcla de viejas y nuevas ideolog铆as".

En este sentido, ha pedido ponerse en guardia frente a los peligros de ese pensamiento 煤nico, de esas viejas ideolog铆as cuyas consecuencias padecieron estos dos pa铆ses, Hungr铆a y Eslovaquia, en el pasado, cuando el "pueblo fiel sufri贸 la persecuci贸n ate铆sta".

Por ello, ha alertado de que "no hay oraci贸n sin memoria" y ha subrayado la importancia de no olvidar las ra铆ces que, a su juicio, "deben ser custodiadas" pero no como "exposiciones de museo, "ideologizadas e instrumentalizadas por intereses de prestigio y de poder, para consolidar una identidad cerrada". "隆Esto significar铆a traicionarlas y esterilizarlas!", ha incidido.