Cierra con un video grabado una misa criolla en la basílica barcelonesa con David Bisbal y Paz Vega

BARCELONA, 12 Dic. 2023 (Europa Press) -

El Papa Francisco ha enviado un mensaje al final de la misa criolla de este martes en la basílica de la Sagrada Família de Barcelona en solidaridad con Ucrania, a través de un video grabado en el que ha pedido que "estalle la paz".

En su mensaje, ha enviado una "llamada por la paz en la martirizada Ucrania y tantas partes del mundo que sufren" y ha bendecido el hospital de campa√Īa que se financiar√° con las aportaciones de los asistentes a la misa criolla 'Unidos por la paz', en la que han cantado David Bisbal y Pasi√≥n Vega y han asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.

El Papa tambi√©n ha pedido a Dios "que transforme la mente y los corazones de aquellos que tienen la gran responsabilidad, desde los gobiernos del mundo, de servir al bien com√ļn".

Gana una guerra "el que fabrica las armas"

"No me canso de decirlo: en una guerra nadie gana, todos pierden. Solamente uno gana: el que fabrica las armas", y ha lamentado hay demasiadas víctimas, de las que ha reivindicado que no son cifras ni estadísticas, sino que detrás de cada una hay una historia una familia hijos y padres.

Antes de la intervenci√≥n grabada del Papa, en la misa que ha presidido el obispo auxiliar de Barcelona, Monse√Īor David Abad√≠as, han intervenido v√≠ctimas que han resultado heridas en Ucrania a causa de la guerra tras la invasi√≥n de Rusia.

El Papa ha reivindicado que "la paz se construye desde lo cotidiano, con peque√Īos gestos de acercamiento que hacen que el amor est√© presente en cada momento", y ha agradecido la organizaci√≥n de la misa al Patronato de la Sagrada Fam√≠lia; al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan Jos√© Omella; a la Fundaci√≥ del Convent de Santa Clara de Manresa (Barcelona) --que dirige sor Luc√≠a Caram-- y al empresario Enrique Tom√°s, que han impulsado la misa.

Sor lucía caram y enrique tomás

La monja sor Luc√≠a Caram ha alertado en su intervenci√≥n: "La guerra no ha pasado, est√° siendo cada vez m√°s cruda. La paz est√° herida de muerte", y ha destacado la necesidad del hospital de campa√Īa que se financiar√° con las donaciones de los asistentes.

El empresario Enrique Tom√°s ha reivindicado que "independientemente de la causa, la soluci√≥n siempre es y ser√° el amor", y ha agradecido la colaboraci√≥n de todos los asistentes y la compa√Ī√≠a y apoyo de su esposa e hijos.