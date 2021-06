El Papa pide recordar que Jesús "no era un mero filántropo que curaba a enfermos"

El Papa ha dedicado la catequesis de este miércoles a reflexionar sobre la oración de Jesús del que, según ha asegurado, hay que recordar que "no era un mero filántropo que curaba a enfermos".

"Jesús no era un filántropo que se ocupaba de los sufrimientos y las enfermedades humanas: era y es mucho más. En Él no sólo hay bondad: hay salvación, y no una salvación esporádica -que me salva de una enfermedad o de un momento de desánimo- sino la salvación total, la mesiánica, la que da esperanza en la victoria definitiva de la vida sobre la muerte", ha dicho en la Audiencia General de este miércoles.

Francisco ha llegado a primer hora de la mañana al Patio de San Damaso, en el Vaticano, donde le esperaban varias decenas de peregrinos a los que se ha parado a saludar antes de dar comienzo la cita pública. El Pontífice también ha bendecido fotografías y ha firmado algunos libros.

Durante la catequesis, ha recordado cómo en la cruz Jesús "pide por los demás, por todos, incluso por quienes lo condenan". Francisco ha manifestado que así Jesús "intercede y abraza al mundo entero" y su mirada "alcanza a todos".

"Esto nos recuerda que, aun en medio de los más grandes sufrimientos, no estamos solos pues Jesús no sólo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros", ha concluido.

Europa Press