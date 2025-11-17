El papa podría decidir pronto el destino de obispo español acusado de abuso sexual

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV podría aceptar pronto la renuncia de un obispo español enfermo que está bajo investigación de la Iglesia por el presunto abuso sexual de un joven seminarista en la década de 1990, afirmó el lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El arzobispo Luis Javier Argüello García dijo a los periodistas en la Plaza de San Pedro que la jerarquía de la conferencia abordó el tema con el papa durante una audiencia el lunes.

Argüello confirmó un informe del periódico El País de que se había abierto una investigación canónica sobre el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 años, hace dos semanas. Se cree que es la primera investigación de la Iglesia públicamente conocida de un obispo español acusado de abuso desde que la Iglesia española comenzó a enfrentar en los últimos años un legado de décadas de abuso y encubrimiento.

La diócesis de Cádiz niega las acusaciones contra Zornoza, pero confirma que la investigación estaba siendo llevada a cabo por el tribunal eclesiástico en Madrid conocido como la Rota. En un comunicado del 10 de noviembre, la diócesis dijo que Zornoza estaba cooperando con la investigación y suspendería “temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo”.

“Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas”, decía el comunicado.

El diario español El País, que desde 2018 ha expuesto décadas de abuso y encubrimiento en la Iglesia católica española, informó a principios de este mes que Zornoza fue acusado de abusar de un joven exseminarista mientras era un joven sacerdote y dirigía el seminario diocesano en Getafe.

El informe, citando una carta que el exseminarista escribió al Vaticano durante el verano, decía que Zornoza lo manoseó y dormía regularmente con él desde que tenía 14 hasta los 21 años. La carta del exseminarista decía que Zornoza escuchó su confesión y lo persuadió para que viera a un psiquiatra para “curar” su homosexualidad.

Hablando con los periodistas, Argüello insistió tanto en el derecho de la víctima a presentarse “como en el derecho a la presunción de inocencia”.

El año pasado, Zornoza ofreció su renuncia al cumplir 75 años, la edad de jubilación obligatoria para los obispos, pero no fue aceptada de inmediato.

Argüello sugirió que León podría aceptar pronto la renuncia y nombrar un reemplazo temporal para dirigir la diócesis, incluso mientras continúa la investigación.

“A nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre sino en otro ámbito, que esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente”, declaró.

Según El País, se cree que Zornoza es el primer obispo español del que se sabe públicamente es investigado por acusaciones de abuso sexual infantil. Su caso fue uno de varios que han salido a la luz en los últimos años, a medida que la católica España ha sido sacudida por revelaciones de abuso y encubrimiento por parte de sacerdotes.

En 2023, la primera investigación oficial de abuso en España indicó que el número de víctimas podría llegar a cientos de miles, basado en una encuesta que fue parte de un informe de la oficina del Defensor del Pueblo. Dicho organismo llevó a cabo una investigación independiente de 18 meses de 487 casos que involucraban a presuntas víctimas que hablaron con el equipo del Defensor del Pueblo.

Los obispos de España se disculparon, pero dijeron que las interpretaciones del informe del Defensor eran una “mentira”, argumentando que muchas más personas fueron abusadas fuera de la Iglesia.

La jerarquía católica española luego hizo su propio informe, diciendo en 2024 que había encontrado evidencia de 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. Luego lanzó un plan para compensar a las víctimas, después de que el gobierno aprobó un plan para obligar a la Iglesia a pagar reparaciones económicas.

