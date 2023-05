El Papa recibe a Zelenski esta tarde en el Vaticano

Roma se blinda con más de 1000 policías ante la llegada del presidente ucraniano

ROMA, 13 May. 2023 (Europa Press) -

La ciudad de Roma se ha blindado con más de 1000 policías patrullando las calles ante la llegada del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que finalmente será recibido a primera hora de la tarde por el Papa en el Palacio Apóstolico del Vaticano.

Zelenski ha aterrizado en el aeropuerto militar de Ciampino, en Roma, para su visita a Italia y Ciudad del Vaticano a las 10:15 de la mañana, según han informado los medios de comunicación italianos y ha sido recibido por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el embajador ucraniano, Yaroslav Melnik.

Zelenski ha llegado al aeropuerto romano a bordo de un avión con la inscripción 'República Italiana'. Varios coches blindados y fuerzas de seguridad le estaban esperando a pocos metros de donde estaba aparcado el avión. Zelenski se desplazará por la capital bajo la protección de un gran dispositivo de seguridad, coordinado por los servicios de inteligencia italianos.

Según la agenda publicada esta mañana por la oficina de prensa del Vaticano, el Pontífice ha arrancado el día recibiendo a los embajadores ante la Santa Sede de Islandia, Bangladesh, Siria, Gambia y Kazajistán, que han presentado sus credenciales. También está previsto que se reúna en el aula Pablo VI a la Union Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC).

Será a primera hora de la tarde cuando el Pontífice tenga el encuentro bilateral con Zelenski. Se trata de la primera visita del líder ucraniano al Vaticano desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, pero la segunda reunión entre el líder ucraniano y el Papa después de la de febrero de 2020, dos años antes de la invasión.

El cara a cara entre Francisco y Zelenski se produce dos semanas después de la reunión de Francisco con el embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede, Aleksandr Avdeev, que este mes dejará su encargo como representante del Gobierno de Vladimir Putin; y tan solo un par de semanas después de que el Pontífice recibiera en el Palacio Apóstolico del Vaticano al primer ministro de Ucrania, Denis Shmihal.

También está previsto que Zelenski se reúna a lo largo de la mañana con el presidente Sergio Mattarella y con la primera ministra, Giorgia Meloni.

En el encuentro entre el Pontífice y Denis Shmihal a finales de abril, se abordaron "las diversas cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania, prestando especial atención al aspecto humanitario y los esfuerzos para restablecer la paz", tal y cómo señaló en un comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede.

Por su parte, Shmihal explicó en una rueda de prensa posterior que habló con Francisco habló de "los posibles pasos que podría dar el Vaticano para ayudar a llegar a la paz". "He pedido la asistencia del Vaticano y del Papa para la restitución de los niños que fueron llevados a la fuerza por Rusia y también he invitado al Papa a visitar Ucrania", indicó.

El Vaticano lleva semanas explorando cómo ayudar a encontrar una salida dialogada al conflicto armado en Ucrania. Al principio lo hizo en silencio, pero a finales de abril, en el vuelo de regreso de su viaje de tres días a Budapest (Hungría), el Papa reveló que la diplomacia de la Santa Sede tenía entre manos una misión de paz: "Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Además, ahora hay una misión en marcha, pero todavía no es pública. Vamos a ver cómo... Cuando sea pública la diré".

Sin embargo, los gobiernos de Moscú y Kiev respondieron, con pocas horas de diferencia, que no estaban al tanto de esta iniciativa de paz y que no habían recibido ninguna comunicación específica. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, reaccionó con perplejidad y se mostró "sorprendido" ante los desmentidos. "Que yo sepa, lo saben. Luego ya se sabe cómo es esto, en medio del laberinto de la burocracia puede ocurrir que las comunicaciones no lleguen a donde tienen que llegar. Pero las mías son solo interpretaciones, sé que ambas partes han sido informadas", aseguró.

La maquinaria de seguridad puesta en marcha en Roma para la visita del presidente ucraniano está operativa desde este viernes, con zonas de exclusión aérea y amplios controles policiales en la capital.

El dispositivo de seguridad ha desplegado además de más de 1.000 agentes por las calles, francotiradores en los lugares por los que se desarrollará la visita del presidente ucraniano, varios controles con perros rastreadores, agentes artificieros que también realizaron varias inspecciones de las redes de alcantarillado así como una zona de exclusión aérea que prohíbe a drones no autorizados sobrevolar Roma.

Europa Press