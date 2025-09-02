El Papa recibirá el jueves al presidente de Israel en el Vaticano
El Papa León XIV recibirá este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, en el Vaticano, según ha informado el gobierno israelí. En un comunicado, la portavocía de Herzog ha precisado que el mandatario también se reunirá con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin. Según el Ejecutivo israelí, los temas centrales de estas reuniones serán los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes, la lucha contra el antisemitismo global y la protección de las comunidades cristianas en Oriente Próximo, además de otros asuntos políticos. En cualquier caso, es previsible que el Pontífice también haga referencia a Gaza, tras los numerosos llamamientos de León XIV, que ha calificado la situación que se vive en la franja de "barbarie". Así, está previsto que el presidente Isaac Herzog parta el jueves por la mañana para una visita de un día al Vaticano por invitación del Papa. También visitará el Archivo y la Biblioteca del Vaticano, antes de regresar a Israel por la tarde.
