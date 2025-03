El papa regresa al Vaticano tras cinco semanas en hospital por neumonía

ROMA (AP) — Un frágil papa Francisco regresó al Vaticano el domingo después de una hospitalización de cinco semanas por una neumonía doble, y realizó una parada sorpresa en su basílica favorita de camino a casa antes de comenzar dos meses de descanso y recuperación.

El papa de 88 años se sentó en el asiento del pasajero delantero de su Fiat 500L blanco, usando tubos nasales para recibir oxígeno suplementario mientras entraba por la puerta Perugino de la Ciudad del Vaticano, donde su regreso trajo alivio tras temores de que su enfermedad pudiera ser fatal o llevar a otra renuncia papal.

La caravana de Francisco desde el hospital Gemelli se desvió del Vaticano para detenerse en la basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra el ícono favorito del papa de la Madonna y donde siempre va a rezar después de una visita al extranjero.

No salió del automóvil, pero le entregó un ramo de flores al cardenal de la basílica para que lo colocara frente al ícono de Salus populi Romani. La pintura de estilo bizantino sobre madera es venerada por los romanos y es tan importante para Francisco que ha elegido ser enterrado en la basílica para estar cerca de ella.

El recorrido por el centro histórico de Roma se produjo después de que Francisco hiciera su primera aparición en cinco semanas para dar un pulgar hacia arriba y una breve bendición desde un balcón del hospital. Cientos de personas se habían reunido en una brillante mañana de primavera para despedirse y captar un primer vistazo de Francisco, quien parecía estar jadeando por aire.

“Veo a esta mujer con las flores amarillas. ¡Brava!” expresó Francisco con aspecto hinchado y voz entrecortada. Hizo un débil signo de la cruz antes de ser llevado de regreso al interior.

Los gritos de “¡Viva el papa!” y “¡papa Francesco!” estallaron entre la multitud, que incluía a pacientes que habían sido llevados afuera solo para captar su breve aparición.

Los médicos dicen que Francisco necesita dos meses de descanso y convalecencia en el Vaticano, durante los cuales debe abstenerse de reunirse con grandes grupos de personas o esforzarse. Pero afirmaron que debería poder reanudar todas sus actividades normales eventualmente.

Su regreso, después de la hospitalización más larga de su papado de 12 años y la segunda más larga en la historia reciente de los pontífices, trajo alivio tangible al Vaticano y a los fieles católicos que han estado siguiendo ansiosamente 38 días de altibajos médicos y preguntándose si Francisco saldría de esto.

“Hoy siento una gran alegría”, declaró la doctora Rossella Russomando, quien estuvo en Gemelli el domingo pero no trató a Francisco. “Es la demostración de que todas nuestras oraciones, todas las oraciones del rosario de todo el mundo, trajeron esta gracia”.

El reverendo Enzo Fortunato, quien dirige un comité papal dedicado a los niños, indicó que estaba claro que Francisco estaba feliz de regresar a casa y seguramente mejoraría, especialmente después de recibir tantas tarjetas de recuperación de niños de todo el mundo.

“Si la primera medicina fue el afecto de los niños, la segunda medicina es definitivamente (ir) a casa”, sostuvo Fortunato. “Sin duda acelerará su recuperación”.

En el Vaticano, donde se está llevando a cabo un Año Santo, los peregrinos vitorearon y aplaudieron cuando se transmitió en vivo el saludo de Francisco desde Gemelli en pantallas gigantes en la Plaza de San Pedro.

“Para mí fue una experiencia emocional importante verlo, porque muchas personas estaban esperando este momento,” afirmó la hermana Luisa Jiménez, una monja de la Argentina natal de Francisco.

Otra monja de la misma orden, la hermana colombiana Angel Bernal Amparo, expresó su preocupación, dado su hinchazón y su incapacidad para hablar mucho.

“No se veía bien”, señaló. “No podía (hablar) y me di cuenta de que era por su respiración y, bueno, se fue justo allí. Pero me alegra haberlo visto”.

No se han hecho arreglos especiales en la Domus Santa Marta, el hotel del Vaticano donde Francisco vive en una suite de dos habitaciones en el segundo piso junto a la basílica. Tendrá oxígeno suplementario y atención médica las 24 horas según sea necesario, aunque su médico personal, el doctor Luigi Carbone, expresó que Francisco probablemente necesitará menos asistencia para respirar a medida que sus pulmones se recuperen.

El papa argentino, que tiene enfermedad pulmonar crónica y le quitaron parte de un pulmón cuando era joven, fue admitido en Gemelli el 14 de febrero después de que un episodio de bronquitis empeorara.

Los médicos diagnosticaron primero una compleja infección respiratoria bacteriana, viral y fúngica y poco después, neumonía en ambos pulmones. Los análisis de sangre mostraron signos de anemia, plaquetas bajas y el inicio de una insuficiencia renal, todo lo cual se resolvió más tarde después de dos transfusiones de sangre.

Los contratiempos más graves comenzaron el 28 de febrero, cuando Francisco experimentó un ataque de tos agudo e inhaló vómito, lo que requirió el uso de una máscara de ventilación mecánica no invasiva para ayudarlo a respirar. Sufrió dos crisis respiratorias más unos días después, lo que obligó a los médicos a aspirar manualmente “cantidades copiosas” de moco de sus pulmones, momento en el cual comenzó a dormir con la máscara de ventilación por la noche para ayudar a sus pulmones a despejar la acumulación de líquidos.

Nunca fue intubado y en ningún momento perdió el conocimiento. Los médicos informaron que siempre se mantuvo alerta y cooperativo, aunque dicen que probablemente ha perdido un poco de peso debido a una pérdida de apetito natural.

“Desafortunadamente, sí, hubo un momento en que muchos decían que no saldría de esto. Y fue doloroso para nosotros”, declaró Mario Balsamo, el dueño de una cafetería frente a Gemelli. “En cambio, hoy con el alta, estamos muy felices de que esté bien y esperamos que se recupere pronto y recupere su fuerza”.

El doctor Sergio Alfieri, jefe médico y quirúrgico de Gemelli que coordinó el equipo médico de Francisco, enfatizó que no todos los pacientes que desarrollan casos tan severos de neumonía doble sobreviven, y mucho menos son dados de alta del hospital. Relató que la vida de Francisco estuvo en riesgo dos veces, durante las dos crisis respiratorias agudas, y que el papa en ese momento, comprensiblemente, perdió su típico buen sentido del humor.

“Pero una mañana fuimos a escuchar sus pulmones y le preguntamos cómo se sentía. Cuando respondió, ‘¡Sigo vivo!’, supimos que estaba bien y había recuperado su buen humor,” indicó en una conferencia de prensa el sábado por la noche.

Alfieri confirmó que Francisco todavía tenía problemas para hablar debido al daño en sus pulmones y músculos respiratorios. Pero dijo que tales problemas eran normales, especialmente en pacientes mayores, y vaticinóo que su voz eventualmente regresará. Francisco también continúa tomando medicamentos para tratar una infección respiratoria más leve.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se negó a confirmar cualquier evento próximo, incluida una audiencia programada para el 8 de abril con el rey Carlos III o la participación de Francisco en los servicios de Pascua a finales de mes. Pero Carbone dijo que esperaba que Francisco estuviera lo suficientemente bien como para viajar a Turquía a finales de mayo para participar en un importante aniversario ecuménico.

Solo San Juan Pablo II registró una hospitalización más larga en 1981, cuando pasó 55 días en Gemelli por una cirugía menor y tratamiento de una infección.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Giada Zampano en Roma y Colleen Barry en Soave, Italia.

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.