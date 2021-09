El Papa revela que tras su operación "algunos le querían muerto" y hubo reuniones para preparar cónclave

El Papa ha revelado que tras su operaci贸n de colon "algunos le quer铆an muerto" y que sabe que algunos prelados se reunieron para preparar el "c贸nclave" pensando que su estado de salud era "peor" de lo que se informaba por parte de la oficina de prensa de la Santa Sede.

"Estoy todav铆a vivo, aunque algunos me quer铆an muerto. S茅 que ha habido encuentros entre prelados que pensaban que el Papa estaba m谩s grave de lo que se dec铆a. Preparaban el c贸nclave", asegur贸 Francisco en un encuentro a puertas cerradas y sin periodistas el pasado 14 de septiembre con los miembros de la Compa帽铆a de Jes煤s durante su viaje a Eslovaquia cuyo contenido ha sido publicado de forma 铆ntegra por la revista de los jesuitas 'La Civilt脿 cattolica'.

Aunque de la transcripci贸n de la conversaci贸n no se desprende el tono con el que el Pont铆fice hace estas declaraciones, Vatican News, medio oficial de la Santa Sede, se帽ala que utiliza la iron铆a en sus palabras.

"En la reuni贸n del domingo 12 de septiembre, el di谩logo tambi茅n se desarroll贸 en un lenguaje franco, como se desprende de la respuesta a la pregunta sobre su salud. "Todav铆a vivo. A pesar de que algunos me quer铆an muerto", dice el Papa Francisco, matizando con iron铆a, a帽adiendo que es consciente de que ha habido "incluso encuentros entre prelados, que pensaban que el Papa era m谩s serio de lo que se dec铆a. Estaban preparando el c贸nclave", explica el medio oficial. La conversaci贸n se extendi贸 una una hora y media y en un ambiente cordial y familiar, seg煤n Vatican News.

Seg煤n la transcripci贸n, Francisco se refiri贸 tambi茅n a que hay una televisi贸n cat贸lica que "continuamente habla mal del Papa". A su juicio, personalmente puede merecer ataques e "injurias" porque es "un pecador", pero "la Iglesia no se merece esto". "Es obra del diablo. Se lo he dicho a algunos de ellos", agreg贸 el Papa, que no especific贸 de qu茅 cadena de televisi贸n est谩 hablando.

Tambi茅n coment贸 que "hay cl茅rigos que hacen comentarios malos" sobre su persona y reconoce que a veces le "falta la paciencia, especialmente cuando juzgan sin abrir un di谩logo". "Ah铆 no puedo hacer nada. Yo voy adelante sin entrar en su mundo de ideas falsas o fantas铆as. Algunos me acusaban de no hablar de la santidad. Que siempre hablo del tema social y que soy un comunista. Y eso que he escrito una enc铆clica entera sobre la santidad 'Gaudete et Exultate' Yo voy adelante no porque quiera hacer una revoluci贸n. Hago lo que siento que tengo que hacer; se necesita mucha paciencia, oraci贸n y caridad", se帽al贸.

El Papa tambi茅n expuso los motivos por los cuales ha firmado un documento pontificio que limita la celebraci贸n de la misa tridentina con el que adem谩s regula las misas en lat铆n, lo que ha causado un esc谩ndalo en los sectores tradicionalistas. "Espero que con la decisi贸n de frenar el automatismo del rito antiguo se pueda volver a las verdaderas intenciones de Benedicto XVI y Juan Pablo II. Mi decisi贸n es fruto de una consulta con los obispos del mundo el a帽o pasado", explic贸.

Por otro lado, tambi茅n identifica como un mal "buscar en el camino de la rigidez y del clericalismo" soluciones eclesiales al tiempo que define estas dos actitudes como "dos perversiones".

La cruz hace renunciar a las "pol茅micas"

Por otro lado, Francisco ha se帽alado que la Cruz invita a "dirigirse a la condici贸n m谩s fr谩gil y concreta del hombre" y a renunciar a "las modalidades e intentos pol茅micos" con confianza en las semillas que el Evangelio siembra en la "pluralidad discontinua y a veces contradictoria" de la cultura.

As铆 lo pone de manifiesto en una carta enviada al Superior General de la Congregaci贸n de la Pasi贸n de Jesucristo, Joachim Rego, con motivo del inicio del Congreso Teol贸gico Internacional 'La sabidur铆a de la cruz en un mundo plural', que se celebra en la Universidad Lateranense de Roma del 21 al 24 de noviembre.

La reuni贸n reunir谩 a cerca de 80 expertos y estudiosos en un congreso en parte virtual y en parte presencial para profundizar en el significado de la Pasi贸n y muerte de Cristo y buscar nuevos alfabetos para anunciar y testimoniar el sacrificio de Cristo.

El Papa ha se帽alado que "el inmenso poder salv铆fico que se libera de la debilidad de la Cruz" indica a la teolog铆a "la importancia de un estilo que sepa unir la altura del pensamiento con la humildad del coraz贸n".

Francisco ha pedido que esta iniciativa promueva "fruct铆feros di谩logos teol贸gicos, culturales y pastorales" a la que vez que se contribuye "a una lectura renovada de los desaf铆os contempor谩neos a la luz de la Sabidur铆a de la Cruz, para que favorecer "una evangelizaci贸n fiel al estilo de Dios y cercana al hombre".