El Papa saluda a jóvenes católicos de Cisjordania en San Pedro

Los jóvenes pertenecen a un grupo procedente de Jerusalén y de varios pueblos de Cisjordania, que llegó a Italia el 28 de diciembre gracias a un programa de hermanamiento iniciado por el padre jesuita Massimo Nevola, asistente espiritual de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX) en Italia.

Durante sus saludos en inglés, el Pontífice mencionó, entre otros, a los peregrinos de Palestina, mientras que en su saludo a los fieles de habla árabe, mencionó "en particular a los jóvenes de Tierra Santa, procedentes del Patriarcado Latino de Jerusalén".

Acompañando a los jóvenes palestinos estaban el padre Elias Tabban, párroco de Zababdeh, un pueblo cercano a Jenín, y el padre franciscano Johnny Jallouf, párroco de Beit Hanina (Jerusalén Este).

Durante sus visitas a diversos lugares de Roma, hace dos días, los jóvenes palestinos también tuvieron la oportunidad de saludar al presidente Sergio Mattarella en el Quirinal. (ANSA).