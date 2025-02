el papa se enfrentó a cardenales por las finanzas del vaticano antes de hospitalización

*

Vaticano tiene déficit y enorme pasivo por pensiones

Cardenales se resisten a los recortes presupuestarios del Papa

Antes de entrar al hospital formó un nuevo grupo financiero

(Actualiza con comentarios y detalles sobre pasivo por pensiones)

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 27 feb (Reuters) - Antes de ser hospitalizado por una neumonía doble, el papa Francisco estaba enfrentando la firme resistencia de algunos de sus propios cardenales a tapar una brecha cada vez mayor en las finanzas del Vaticano.

Tres días antes de su hospitalización, Francisco ordenó la creación de una nueva comisión de alto nivel para fomentar las donaciones a la sede de la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de miembros.

La nueva "Comisión de Donaciones para la Santa Sede", que anunció el Vaticano el miércoles mientras Francisco pasaba su decimotercer día en el hospital, se creó después de que las propuestas del papa para recortar el presupuesto enfrentaron oposición dentro de la curia romana.

En una reunión a puerta cerrada a finales del año pasado, los jefes de departamento del Vaticano, incluidos cardenales de alto rango, argumentaron contra los recortes y el deseo del papa argentino de buscar financiación externa para solucionar el déficit, dijeron dos altos cargos a Reuters.

Los funcionarios pidieron no ser nombrados debido a la naturaleza sensible de la información.

Francisco, conocido por trabajar hasta la extenuación, ha seguido dirigiendo el Vaticano desde el hospital, ya que a diario se anuncian nombramientos de personal que requieren su aprobación.

El papa lleva varios años tratando de arreglar el presupuesto. Ha recortado los salarios de los cardenales tres veces desde 2021 y exigió un programa de "déficit cero" en septiembre.

Pero sus esfuerzos parecen haber tenido poco impacto.

Aunque el Vaticano no ha publicado un informe presupuestario completo desde 2022, el último conjunto de cuentas, aprobado a mediados de 2024, incluía un déficit de 83 millones de euros (87 millones de dólares), dijeron las dos fuentes.

Reuters no pudo verificar la cifra del déficit de forma independiente.

Aunque el Vaticano ha operado con déficit durante años reequilibrando las cuentas y recurriendo a los dividendos de sus ingresos por inversiones, la brecha ha crecido significativamente en los últimos años. En 2022, el déficit declarado por el Vaticano fue de 33 millones de euros.

Dos cardenales que supervisan el presupuesto del Vaticano no aceptaron las solicitudes de entrevistas de Reuters y no proporcionaron información presupuestaria actual. El Vaticano no respondió a la petición de comentarios.

PROBLEMAS CON LAS PENSIONES

A las preocupaciones presupuestarias se suman las crecientes obligaciones del fondo de pensiones del Vaticano, que el zar de las finanzas vaticanas estimó en unos 631 millones de euros en una entrevista concedida a los medios en 2022.

No ha habido ninguna actualización oficial de la cifra, pero varias personas con información privilegiada dijeron a Reuters que creen que se ha disparado.

"Los problemas presupuestarios van a obligar al Vaticano a hacer muchas cosas que no quiere hacer", dijo el reverendo Tom Reese, un sacerdote jesuita y comentarista que ha escrito sobre las finanzas del Vaticano.

El Vaticano puede tener que limitar sus obras de caridad o reducir su presencia diplomática en las embajadas de todo el mundo, dijo.

(1 dólar = 0,9525 euros) (Información de Joshua McElwee; edición de Crispian Balmer y Daniel Flynn; edición en español de María Bayarri Cárdenas)